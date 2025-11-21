Lapkričio 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.58 val., leidžiasi 16.10 val. Dienos ilgumas 8.12 val.
Mėnulis (jaunatis): teka 10.01 val., leidžiasi 15.56 val.
Vardadieniai:
Alberta, Eibartė, Gomantas, Honorijus, Ifigenija
Datos:
Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena
Lapkričio 21-oji Lietuvos istorijoje:
1825 — gimė tapytojas Jonas Zenkevičius. Mirė 1888 m.
1893 — prasidėjo Kražių skerdynės (baigėsi lapkričio 22 dieną). Caro valdžios nurodymu buvo uždaryta Kražių bažnyčia.
1905 — posėdžiavo Vilniaus Seimas, pradėjęs lietuvių tautos politinių siekių įteisinimą.
1927 — gimė žurnalistė ir muzikologė Irena Mikšytė. Mirė 2019 m.
1941 — gimė architektas Aleksandras Lukšas.
1952 — gimė teatro režisierius Eimuntas Nekrošius. Mirė 2018 m.
1956 — gimė istorikas, kultūros tyrinėtojas, publicistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras bei profesorius Egidijus Aleksandravičius.
1995 — Druskininkuose mirė rašytojas ir vertėjas Antanas Dambrauskas. Gimė 1911 m.
2011 — lietuvių kilmės JAV pilietės Rūtos Šepetys grožinė knyga „Tarp pilkų debesų“ pateko į dienraščio „New York Times“ 2011 metų žymių knygų vaikams sąrašą.
2021 — Kinija oficialiai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį su Lietuva iki reikalų patikėtinių. Vėliau sekė virtinė diplomatinių ir ekonominių Kinijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvą, Vilniui palaikymą išreiškė Vakarų šalys.
2022 — STT paskelbė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl korupcijos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, tarp įtariamųjų buvo įstaigos vadovas Mantas Staškevičius. Jis atleistas iš pareigų.
2024 — prezidentas Gitanas Nausėda išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę šokėjai ant ledo Allison Reed (Elison Ryd).
Lapkričio 21-oji pasaulio istorijoje:
1694 — Paryžiuje gimė filosofas Voltaire – Francois-Marie Arouet (Volteras – Fransua Mari Arujė).
1695 — nuo tuberkuliozės mirė anglų kompozitorius Henry Purcell (Henris Perselis).
1789 — Šiaurės Karolina tapo 12-ąja JAV valstija.
1806 — Napoleon Bonaparte (Napoleono Bonaparto) įsakymu pradėta Britanijos blokada.
1877 — amerikietis Thom A. Edison (Tomas A. Edisonas) paskelbė apie fonografo išradimą.
1933 — JAV pripažinus SSRS, savo pareigas pradėjo eiti pirmasis JAV ambasadorius Maskvoje William Christian Bullitt (Viljamas Kristianas Balitas).
1967 — Egipte prasidėjo studentų riaušės.
1976 — Sirijos armijos daliniai baigė Libano okupaciją.
1994 — įvyko didžiausia NATO aviacijos ataka per 45-erius aljanso gyvavimo metus – Kroatijos teritorijoje buvo bombarduojamas serbų aerodromas.
1995 — po Izraelio premjero Yitzhak Rabin (Icchako Rabino) nužudymo premjero pareigas einantis Shimon Peres (Šimonas Peresas) suformavo naują šalies vyriausybę.
1995 — Bosnijos konflikto šalys Deitone (Ohajo valstija, JAV) susitarė dėl taikos.
2009 — sulaukęs 83 metų amžiaus mirė rusų kosmonautas ir erdvėlaivių konstruktorius Konstantin Feoktistov (Konstantinas Feoktistovas). Jis buvo vienintelis kosmose pabuvojęs rusų kosmonautas, kuris nepriklausė Komunistų partijai. Gimė 1926 m.
2010 — Lenkijos vakariniame mieste Svebozine vykusioje ceremonijoje buvo pašventinta neseniai iškilusi milžiniška Jėzaus Kristaus statula.
2010 — Jungtinės Valstijos į orbitą paleido dirbtinį Žemės palydovą, kuris laikomas didžiausiu kada nors į kosmosą paleistu žvalgybiniu prietaisu.
2011 — buvęs Lenkijos prezidentas Lech Walesa (Lechas Valensa) vienoje centrinių Varšuvos gatvių iškilmingai atidengė paminklą Ronald Reagan (Ronaldui Reiganui).
2019 — Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahui) pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir kyšininkavimo. B. Netanyahu, kuris griežtai neigia visus kaltinimus, tapo pirmuoju Izraelio ministru pirmininku, kuriam pareikšti kaltinimai einant pareigas.
2022 — Indonezijoje negilus, 5,6 balo, žemės drebėjimas pareikalavo mažiausiai 334 žmonių gyvybių, tūkstančiai asmenų buvo sužeisti, o dar dešimtys tūkstančių liko be pastogės.
2024 — Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu, jo buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto ir „Hamas“ pareigūno arešto orderius.
Lapkričio 21-oji šou pasaulyje:
1940 — gimė legendinis kompozitorius ir gitaristas Frank Zappa (Frenkas Zapa).
1972 — gimė olandų dainininkė, grupės „Hermes House Band“ vokalistė Judith Ansems (Judit Anzem).
1985 — gimė islandų dainininkė Bjork.
1986 — gimė britų grupės „Blur“ narys Alex James (Aleksas Džeimsas).
1975 — Holivudo žvaigždžių „Šlovės taką“ papildė Elton John (Eltono Džono) žvaigždė.
1988 — britų grupė „Pink Floyd“ išleido albumą „The Delicate Sound Of Thunder“.
1999 — sulaukęs 89 metų mirė anglų aktorius Quentin Crisp (Kventinas Krispas).
2014 — airių popgrupė „Boyzone“ išleido savo 6-ąjį albumą „Dublin to Detroit“.
