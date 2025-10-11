Spalio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.37 val., leidžiasi 18.34 val. Dienos ilgumas 10.57 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.27 val., teka 20.06 val.
Vardadieniai:
Daugvydė, Germanas, Rimgaudas, Zinaida (Zina)
Datos:
Pasaulinė nutukimo diena
Pasaulinė organų donorystės diena
Derliaus diena
Pasaulinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena
Spalio 11-oji Lietuvos istorijoje:
1858 — Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius ganytojišku laišku kreipėsi į savo vyskupystės dekanatus ir paragino skleisti blaivybę, taip pradėdamas Blaivybės sąjūdį.
1902 — gimė rašytojas Bronius Pranskus-Žalionis. Mirė 1964 m.
1906 — gimė botanikas, augalų fiziologas, biologijos mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės premijos laureatas Jonas Dagys. Mirė 1993 m.
1917 — gimė literatas Vaclovas Bernotėnas. Mirė 1978 m.
2014 — eidama 72-uosius metus Alytuje mirė rašytoja, viena ryškiausių šiuolaikinės lietuvių literatūros novelisčių Bitė Vilimaitė.
2020 — Lietuvoje įvyko Seimo rinkimų pirmasis turas. Jame 5 proc. slenkstį peržengė ir į Seimą pateko šešios partijos.
Spalio 11-oji pasaulio istorijoje:
1671 — gimė Danijos ir Norvegijos karalius Frederikas IV (1699-1730).
1727 — Anglijos karaliumi tapo Jurgis II.
1871 — užgesintas tris dienas Čikagoje (JAV) siautėjęs gaisras: per nelaimę žuvo daugiau nei 300 gyventojų, 90 tūkst. neteko pastogės.
1884 — gimė JAV prezidento Franklin D. Roosevelt (Franklino Ruzvelto) žmona Eleanor Roosevelt (Eleonora Ruzvelt).
1939 — Albert Einstein (Albertas Einšteinas) ir kiti JAV mokslininkai informavo prezidentą Theodor Roosevelt (Teodorą Ruzveltą) apie galimybę sukurti atominę bombą.
1963 — mirė prancūzų poetas, rašytojas, kino režisierius bei tapytojas Jean Cocteau (Žanas Kokto).
1980 — du SSRS kosmonautai orbitoje išbuvo 185 dienas, tai buvo ilgiausias iki tol skrydis kosmonautikos istorijoje.
1990 — 150 000 žiūrovų Pnompenio stadione stebėjo istorines futbolo rungtynes, kuriose Šiaurės Korėjos futbolininkai 2:1 įveikė Pietų Korėjos komandą.
1993 — Norvegijos sostinėje Osle sunkiai sužeistas William Nygaard (Viljamas Nygardas), kurio vadovaujama leidykla išleido britų rašytojo Salman Rushdie (Salmano Rašdžio) „Šėtono eiles“ norvegų kalba.
1997 — policija Vokietijoje sulaikė mažiausiai 200 kairiųjų bei neonacių, kurie aktyviausiai dalyvavo gatvių susirėmimuose su dešiniaisiais.
2007 — Nobelio literatūros premija atiteko britų rašytojai Doris Lessing (Doris Lesing), kuri pagerbta už penkis dešimtmečius leistus romanus, aprėpiančius feminizmą, politiką ir Afrikoje praleistą jos jaunystę.
2024 — Nobelio taikos premija atiteko Japonijos organizacijai „Nihon Hidankyo“, vienijančiai branduolinių bombų sprogimus Hirošimoje ir Nagasakyje išgyvenusius žmones.
Spalio 11-oji šou pasaulyje:
1966 — gimė TV serialo „Beverly Hills“ žvaigždė Luke Perry (Liukas Peris).
1989 — grupė „Kiss“ išleido albumą „Hot in the Shade“.
2008 — eidama 79 metus mirė garsi latvių teatro ir kino aktorė Vija Artmanė, kuri pastaraisiais metais sunkiai sirgo ir patyrė kelis insultus.
2012 — po šešerių metų pertraukos pasirodė nauja grupės „Rolling Stones“ daina „Doom and Gloom“.
Naujausi komentarai