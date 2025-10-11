 Spalio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-10-11 08:08
Spalio 11-oji, šeštadienis, 41 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.37 val., leidžiasi 18.34 val. Dienos ilgumas 10.57 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.27 val., teka 20.06 val.

Vardadieniai:

Daugvydė, Germanas, Rimgaudas, Zinaida (Zina)

Datos:

Pasaulinė nutukimo diena

Pasaulinė organų donorystės diena

Derliaus diena

Pasaulinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena

Spalio 11-oji Lietuvos istorijoje:

1858 — Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius ganytojišku laišku kreipėsi į savo vyskupystės dekanatus ir paragino skleisti blaivybę, taip pradėdamas Blaivybės sąjūdį.

1902 — gimė rašytojas Bronius Pranskus-Žalionis. Mirė 1964 m.

1906 — gimė botanikas, augalų fiziologas, biologijos mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės premijos laureatas Jonas Dagys. Mirė 1993 m.

1917 — gimė literatas Vaclovas Bernotėnas. Mirė 1978 m.

2014 — eidama 72-uosius metus Alytuje mirė rašytoja, viena ryškiausių šiuolaikinės lietuvių literatūros novelisčių Bitė Vilimaitė.

2020 — Lietuvoje įvyko Seimo rinkimų pirmasis turas. Jame 5 proc. slenkstį peržengė ir į Seimą pateko šešios partijos.

Spalio 11-oji pasaulio istorijoje:

1671 — gimė Danijos ir Norvegijos karalius Frederikas IV (1699-1730).

1727 — Anglijos karaliumi tapo Jurgis II.

1871 — užgesintas tris dienas Čikagoje (JAV) siautėjęs gaisras: per nelaimę žuvo daugiau nei 300 gyventojų, 90 tūkst. neteko pastogės.

1884 — gimė JAV prezidento Franklin D. Roosevelt (Franklino Ruzvelto) žmona Eleanor Roosevelt (Eleonora Ruzvelt).

1939 — Albert Einstein (Albertas Einšteinas) ir kiti JAV mokslininkai informavo prezidentą Theodor Roosevelt (Teodorą Ruzveltą) apie galimybę sukurti atominę bombą.

1963 — mirė prancūzų poetas, rašytojas, kino režisierius bei tapytojas Jean Cocteau (Žanas Kokto).

1980 — du SSRS kosmonautai orbitoje išbuvo 185 dienas, tai buvo ilgiausias iki tol skrydis kosmonautikos istorijoje.

1990 — 150 000 žiūrovų Pnompenio stadione stebėjo istorines futbolo rungtynes, kuriose Šiaurės Korėjos futbolininkai 2:1 įveikė Pietų Korėjos komandą.

1993 — Norvegijos sostinėje Osle sunkiai sužeistas William Nygaard (Viljamas Nygardas), kurio vadovaujama leidykla išleido britų rašytojo Salman Rushdie (Salmano Rašdžio) „Šėtono eiles“ norvegų kalba.

1997 — policija Vokietijoje sulaikė mažiausiai 200 kairiųjų bei neonacių, kurie aktyviausiai dalyvavo gatvių susirėmimuose su dešiniaisiais.

2007 — Nobelio literatūros premija atiteko britų rašytojai Doris Lessing (Doris Lesing), kuri pagerbta už penkis dešimtmečius leistus romanus, aprėpiančius feminizmą, politiką ir Afrikoje praleistą jos jaunystę.

2024 — Nobelio taikos premija atiteko Japonijos organizacijai „Nihon Hidankyo“, vienijančiai branduolinių bombų sprogimus Hirošimoje ir Nagasakyje išgyvenusius žmones.

Spalio 11-oji šou pasaulyje:

1966 — gimė TV serialo „Beverly Hills“ žvaigždė Luke Perry (Liukas Peris).

1989 — grupė „Kiss“ išleido albumą „Hot in the Shade“.

2008 — eidama 79 metus mirė garsi latvių teatro ir kino aktorė Vija Artmanė, kuri pastaraisiais metais sunkiai sirgo ir patyrė kelis insultus.

2012 — po šešerių metų pertraukos pasirodė nauja grupės „Rolling Stones“ daina „Doom and Gloom“.

