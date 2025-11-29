Lapkričio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.12 val., leidžiasi 16.00 val. Dienos ilgumas 7.48 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 0.20 val., teka 13.35 val.
Vardadieniai:
Butvydė, Daujotas, Friderikas, Imantas, Saturninas
Datos:
Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena
Draugo diena
Pasipriešinimo pirkiniams diena
Lapkričio 29-oji Lietuvos istorijoje:
1901 — gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Juozas Grušas. Mirė 1986 m.
1911 — gimė prozininkas ir dramaturgas Antanas Škėma. 1961 m. žuvo autokatastrofoje. Palaidotas Čikagoje.
1920 — Kaune su L. Želigovskio atstovais sudarytos paliaubos. Tarp Lietuvos ir užgrobto Vilniaus krašto sudaryta neutralioji zona.
1932 — gimė literatūros tyrinėtojas Algimantas Radzevičius.
1957 — Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui įvykdyta mirties bausmė.
1991 — Lietuvos banke gauta pirmoji JAV spausdintų banknotų siunta.
2004 — eidama 57-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė prieš daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje apsigyvenusi ukrainiečių rašytoja Nadija Neporožnia.
2010 — Vilniaus Antakalnio kapinėse buvo perlaidoti 18 Napoleono armijos karių palaikai, kurie buvo rasti praėjusiais metais netoli sostinės.
2011 — lietuvių kilmės JAV pilietė Rūta Šepetys iškilmingoje literatūros žurnalo LIRE ceremonijoje laimėjo Prancūzijos literatūros apdovanojimą už knygą apie lietuvių tremtinius „Tarp pilkų debesų“.
Lapkričio 29-oji pasaulio istorijoje:
1580 — baigęs kelionę aplink pasaulį, į Angliją sugrįžo seras Francis Drake (Frensis Dreikas).
1643 — mirė žymus italų kompozitorius Claudio Monteverdi (Klaudijus Mnonteverdis). Gimė 1567 m.
1775 — seras James Jay (Džeimsas Džėjus) išrado nematomą rašalą.
1797 — gimė italų kompozitorius Gaetano Donizetti (Gaetanas Donicetis). Mirė 1848 m.
1830 — Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš rusų valdžią.
1849 — gimė anglų kilmės amerikiečių rašytoja Frances Hodgson Burnett (Frensė Hodžson Bernet). Garsiausias jos romanas — „Paslaptingas sodas“.
1872 — mirė laikraščio „New York Tribune“ įkūrėjas (1841) Horace Greeley (Horacijus Grylėjus).
1922 — archeologai paskelbė suradę karaliaus Tutanchamono kapavietę Egipte.
1924 — mirė italų kompozitorius Giacomo Puccini (Džakomas Pučinis). Gimė 1858 m.
1932 — gimė Prancūzijos prezidentas (1995—2007 m.) Jacques Chirac (Žakas Širakas).
1935 — fizikas Erwinas Schroedingeris (Ervinas Šriodingerlis) paskelbė savo garsųjį minties eksperimentą „Šriodingerio katė“ – paradoksą, iliustruojantį kvantinės mechanikos interpretavimo problemą.
1939 — SSRS nutraukė diplomatinius santykius su Suomija.
1945 — Josif Tito (Josifas Titas) įkūrė komunistinę Jugoslavijos valstybę.
1947 — Jungtinių Tautų Organizacija pripažino Palestinos atsiskyrimą. 1977 m. šią dieną JTO paskelbė tarptautine solidarumo su Palestinos tauta diena.
1951 — Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis) buvo vėl išrinktas Didžiosios Britanijos premjeru.
1963 — Lyndon Baines Johnson (Lindonas Beinsas Džonsonas) įkūrė komisiją John F. Kennedy (Džono Kenedžio) nužudymui ištirti.
1974 — Britanijoje Airijos respublikos armija (IRA) paskelbta už įstatymo ribų.
1992 — neonaciai Vakarų Vokietijoje padegė pabėgėlių stovyklą.
1995 — tūkstančiai serbų protestavo prieš Sarajevo suvienijimą.
1995 — savo veiklą pradėjo finansinis televizijos kanalas CNN.
1996 — Hagos karo nusikaltimų tribunolas 10-ties metų laisvės atėmimo bausme nuteisė 25-erių metų kroatą Dražen Erdemovič (Draženą Erdemovičių), kuris prisipažino dalyvavęs 1 200 musulmonų žudynėse netoliese Srebrenicos.
1997 — Prancūzijoje priimtas įstatymas, suteikiantis pilietybę užsieniečių vaikams, gimusiems šioje šalyje.
2008 — sulaukęs 90 metų mirė originalų Sidnėjaus operos rūmų projektą sukūręs Danijos architektas Joern Utzon (Jornas Uconas).
2010 — eidama 74-uosius metus mirė rusų poetė Bella Achmadulina (Bela Achmadulina).
Lapkričio 29-oji šou pasaulyje:
1941 — gimė grupės „The Mamas&The Papas“ narys Dennis Doherty (Denis Dohertis) .
1963 — Didžiojoje Britanijoje išleistas penktasis „The Beatles“ singlas „I Want to Hold Your Hand“.
1968 — gimė 9 dešimtmetyje populiarios grupės „New Kids on the Block“ narys Jonathan Knight (Džonatanas Naitas).
1968 — grupė „The Who“ išleido savo pirmąjį koncertinį įrašą „The Who Sell Out“.
1969 — John Lennon (Džonas Lenonas) Londone buvo nuteistas už kanapių laikymą ir nubaustas 360 JAV dolerių bauda.
1977 — rokeriai „Kiss“ išleido albumą „Alive II“.
1979 — įvyko paskutinysis „Kiss“ ketverto koncertas. 1996 metais muzikantai vėl susibūrė ir surengė keletą koncertinių turų.
1979 — nusižudė rokenrolo muzikos legenda Ray Smith (Rėjus Smitas).
2001 — Los Andžele mirė buvęs britų grupės „The Beatles“ narys George Harrison (Džordžas Harisonas). Gimė 1943 m.
2006 — amerikiečių kino režisierė Sofia Coppola (Sofija Kopola), kuri už filmą „Pasiklydę vertime“ (Lost in Translation) laimėjo geriausio scenarijaus „Oskarą“, Prancūzijoje pagimdė dukrytę.
2008 — sulaukusi 74 metų amžiaus mirė aktorė Patricia Marand (Patriša Marand), kuri sukūrė Loujis Lein vaidmenį Brodvėjaus miuzikle „Tai paukštis... Tai lėktuvas... Tai Supermenas“ (It's a Bird... It's a Plane... It's Superman).
2010 — iššokęs per ligoninės langą Romoje užsimušė italų kino režisierius Mario Monicelli (Marijas Moničelis), pokaryje sukūręs kai kuriuos garsiausius savo šalies filmus ir atvėręs karjerą iškiliausiems italų aktoriams.
2010 — įtempto siužeto filmas „Vinterio kaulai“ (Winter's Bone) laimėjo du prizus Niujorke vykusioje nepriklausomo kino apdovanojimų „Gotham“ teikimo ceremonijoje.
2013 — eidamas 86-uosius mirė teatro ir kino aktorius Jurij Jakovlev (Jurijus Jakovlevas).
