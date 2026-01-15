 Lenkija turi pasiūlymą Lietuvai dėl Kapčiamiesčio poligono

2026-01-15 12:31
BNS inf.

Lenkijos gynybos ministras užsiminė, kad galėtų prašyti galimybės bendrai naudotis Kapčiamiesčio kariniu poligonu, kurį ketinama steigti vos už 500 metrų nuo Lenkijos sienos.

Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas
Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas / Scanpix nuotr.

Apie tai ketvirtadienį praneša lenkų portalas „TVP World“.

Paklaustas, ar Lenkija prieštarauja naujajam poligonui, gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad jo šalis yra pasirengusi bendradarbiauti su Vilniumi šiuo klausimu.

„Esame suinteresuoti Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimu, pajėgumų plėtra ir saugumo stiprinimu“, – sakė jis.

„Nesiruošiu čia sėdėti ir reikalauti ką nors sustabdyti – galbūt (galėtume) naudotis bendrai?“ – kalbėjo lenkų ministras.

W. Kosiniakas-Kamyszas pridūrė, kad šiuo klausimu galės pasakyti daugiau po penktadienį vyksiančio susitikimo su Lietuvos kolega ir kad prezidentas Karolis Nawrockis taip pat aptars šį klausimą su Lietuvos vadovu.

Lietuvoje siūloma steigti naują poligoną vadinamajame Suvalkų koridoriuje, Kapčiamiestyje. Anot Krašto apsaugos ministerijos, toks pasiūlymas pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties. Kariniu požiūriu, ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.

Poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų. Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.

