Lenkija užkirto kelią kibernetinei atakai

Ministro teigimu, kibernetinė ataka buvo nukreipta prieš vieną šiluminę ir elektrinę bei kelis atsinaujinančios energijos šaltinius visoje šalyje.
„Tokios atakos dar nesame patyrę. Pirmą kartą buvo vienu metu užpultos kelios vietos. Ataka buvo sėkmingai atremta“, – sakė M. Motyka, incidentą vadinęs pavojingu, nepaisant to, kad kibernetinės atakos vykdytojams nepavyko pasiekti tikslo.
Ministras pridūrė, kad Lenkijos teisėsaugos institucijos žino, kas už šio išpuolio stovi, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė neatskleidė.
Naujausi komentarai