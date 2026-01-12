Vengrija suteikė prieglobstį dešimtimis nusikaltimų įtariamam lenkų ministrui

Z. Ziobro advokatas Bartoszas Lewandowskis pranešė, kad buvęs ministras ir dabartinis parlamentaras iš Vengrijos valdžios institucijų gavo tarptautinę apsaugą ir politinį prieglobstį.
Platformoje „X“ Z. Ziobro padėkojo Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui už suteiktą apsaugą.
„Priėmiau sprendimą likti užsienyje, kol Lenkijoje bus atkurtos tikrosios teisinės valstybės garantijos“, – anglų kalba rašė buvęs Lenkijos teisingumo ministras.
Z. Ziobro taip pat patvirtino kreipęsis dėl tarptautinės apsaugos savo žmonai.
Lenkijos prokurorai įtaria Z. Ziobro padarius 26 nusikaltimus, kai jis buvo vienas įtakingiausių asmenų ankstesnėje vyriausybėje. Šalies vyriausybei tuomet vadovavo dešiniųjų pažiūrų Teisės ir teisingumo (PiS) partija, valdžiusi Lenkiją nuo 2015 iki 2023 m.
Prokurorai Z. Ziobro kaltina organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir vadovavimu jai. Pasak teisėsaugos atstovų, ši grupuotė jo ministro kadencijos metu 2015–2023 m. apgaule įgijo 150 mln. Lenkijos zlotų (35,23 mln. eurų). Prokurorai teigia, kad grupuotė pasisavino lėšas iš Teisingumo ministerijos Teisingumo fondo – specialaus rezervo, skirto padėti nusikaltimų aukoms.
Prokurorų teigimu, lėšos buvo nukreiptos į projektus, susijusius su jo politiniais bendražygiais, ir panaudotos liūdnai pagarsėjusios Izraelio šnipinėjimo programos „Pegasus“ įsigijimui. Ji vėliau buvo naudojama PiS politinių konkurentų sekimui, rašo „TVP World“.
Lapkričio mėnesį Lenkijos parlamentas balsavo už Z. Ziobro parlamentinės neliečiamybės atėmimą, atverdamas kelią prokurorams oficialiai pareikšti jam kaltinimus ir siekti buvusio ministro sulaikymo.
Iš Lenkijos į Vengriją jis išvyko spalio mėnesį, prieš pat parlamentui sulaukiant oficialaus prašymo panaikinti jo neliečiamybę.
Nacionalistinių pažiūrų Vengrijos premjeras, palaikęs glaudžius ryšius su buvusia PiS vyriausybe, spalio mėnesį Budapešte susitiko su Z. Ziobro ir apkaltino Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybę pradėjus „politinę raganų medžioklę“ prieš Z. Ziobro ir kitus PiS politikus.
