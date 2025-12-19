Lenkijos užsienio reikalų ministras simboliškai įteikė Viktorui Orbanui Lenino ordiną

R. Sikorskis penktadienį tinkle „X“ žodžiu „linkėjimai“ ir Lenino ordino nuotrauka reagavo į V. Orbano įrašą. Šis jame džiūgavo, kad ES viršūnių susitikime priėmus sprendimą nenaudoti įšaldytų Rusijos lėšų Ukrainai remti „pavyko sėkmingai išvengti tiesioginio karo pavojaus“. Lenino ordinas sovietmečiu buvo aukščiausias civilinis apdovanojimas už ypatingus nuopelnus Sovietų Sąjungai.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas savo ruožtu sureagavo į R. Sikorskio įrašą ir apkaltino lenkų kolegą provokuojant karą su Maskva.
„Jūs esate už karą tarp Europos ir Rusijos. Niekada nepritarsime“, – rašė jis tinkle „X“.
ES šalių lyderiai naktį į penktadienį susitarė skirti Ukrainai beprecedentę 90 mlrd. eurų paskolą. Tačiau kelioms šalims pasipriešinus įšaldyto Rusijos turto naudojimui, pinigai, priešingai nei planuota, bus paimti iš ES biudžeto.
