 Vengrijos premjeras teigia, kad palaiko Lenkiją, bet nieko nekalba apie Rusiją

Vengrijos premjeras teigia, kad palaiko Lenkiją, bet nieko nekalba apie Rusiją

2025-09-10 18:42
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas išreiškė „visišką solidarumą“ su Lenkija dėl bepiločių orlaivių įsiveržimo į pastarosios oro erdvę.

Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas / AFP nuotr.

„Lenkijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra nepriimtinas“, – trečiadienį feisbuke parašė V. Orbanas.

Dešinysis populistas neužsiminė, kad, kaip teigia Varšuva, dronai buvo rusiški ir kad Maskva yra agresorė Rusijos ir Ukrainos kare.

V. Orbano vyriausybė palaiko gerus santykius su Kremliumi ir ne kartą bandė blokuoti ES sankcijas Rusijai.

V. Orbanas rašė, kad pastarasis incidentas įrodo, jog Vengrijos „taiką skatinanti politika yra pagrįsta ir protinga“. Karas turi būti nutrauktas, tęsė jis, „todėl remiame [JAV] prezidento [Donaldo] Trumpo pastangas siekti taikos“.

Per Rusijos atakas prieš taikinius Ukrainoje naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika bepiločių orlaivių. NATO narė Lenkija trečiadienį paprašė surengti konsultacijas su savo sąjungininkėmis pagal NATO sutarties 4 straipsnį.

 

 

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Rusija
Vengrijos premjeras
Viktoras Orbanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų