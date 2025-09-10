Vengrijos premjeras teigia, kad palaiko Lenkiją, bet nieko nekalba apie Rusiją

„Lenkijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra nepriimtinas“, – trečiadienį feisbuke parašė V. Orbanas.
Dešinysis populistas neužsiminė, kad, kaip teigia Varšuva, dronai buvo rusiški ir kad Maskva yra agresorė Rusijos ir Ukrainos kare.
V. Orbano vyriausybė palaiko gerus santykius su Kremliumi ir ne kartą bandė blokuoti ES sankcijas Rusijai.
V. Orbanas rašė, kad pastarasis incidentas įrodo, jog Vengrijos „taiką skatinanti politika yra pagrįsta ir protinga“. Karas turi būti nutrauktas, tęsė jis, „todėl remiame [JAV] prezidento [Donaldo] Trumpo pastangas siekti taikos“.
Per Rusijos atakas prieš taikinius Ukrainoje naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika bepiločių orlaivių. NATO narė Lenkija trečiadienį paprašė surengti konsultacijas su savo sąjungininkėmis pagal NATO sutarties 4 straipsnį.
