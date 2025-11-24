Lenkija – puikus Rusijos hibridinio karo taikinys

Tokią išvadą dienraštis padarė po to, kai lapkričio viduryje Lenkijos geležinkeliuose buvo įvykdyta keletas sabotažo aktų, kurių metu buvo susprogdinti bėgiai ir apgadinta infrastruktūra, tačiau, laimei, niekas nenukentėjo.
Dienraščio „Le Figaro“ teigimu, per pastaruosius dvejus metus Lenkija vis labiau patiria Rusijos hibridines operacijas – spaudimą, kišimąsi, neteisėtą slaptą veiklą.
Nors Lenkijos saugumo tarnyboms pavyko sėkmingai atremti keletą išpuolių, neseniai įvykę incidentai atskleidė „sisteminius trūkumus“, rašė laikraštis. Tyrėjams pavyko greitai nustatyti du įtariamus nusikaltėlius, tačiau jie abu sugebėjo pabėgti į Baltarusiją. Vienas iš jų pirmiau buvo nuteistas Ukrainos teisme, pridūrė dienraštis.
„Ši situacija rodo, kad Ukrainos tarnybos ir jų užsienio partneriai nepakankamai koordinuoja savo veiksmus, kad užkirstų kelią tam tikriems asmenims patekti į Šengeno erdvę“, – pastebėjo „Le Figaro“.
Dienraščio teigimu, tai, kad „Rusijos tarnybos pasitelkė užpuolikus, kurie nebuvo Europos Sąjungos gyventojai“, neturi precedento, ir pažymėjo, kad Rusijos hibridinės grėsmės Lenkijoje greičiausiai nesumažės.
Atrodo, kad didėja ir visuomenės susirūpinimas: neseniai atlikta apklausa rodo, kad 54 proc. respondentų mano, jog Lenkija nėra tinkamai pasirengusi atremti hibridines atakas.
Naujausi komentarai