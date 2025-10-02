Žiniasklaida: Rusija planavo diversijas Lenkijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje

Teigiama, kad panašios operacijos buvo rengiamos ir Lietuvoje bei Vokietijoje. Įtariamajam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Apie tai rašoma Lenkijos laikraštyje „Gazeta Wyborcza“.
Informuoti šaltiniai, susiję su Lenkijos prokuratūra ir vidaus saugumo agentūra, pranešė apie tyrimo išvadas dėl sulaikyto agento Vladislavo G., kuris, kaip manoma, veikė Rusijos GRU užsakymu.
Tyrimo duomenimis, agentas gavo užduotį susirasti kastuvą, vietos kapinėse iškasti konservų skardines, neva panašias į kukurūzų, ir palikti jas tam tikroje vietoje netoli Lodzės. Tyrėjų manymu, šios skardinės buvo pripildytos galingų sprogmenų, skirtų vykdyti teroristiniams išpuoliams naudojant dronus.
Tokio tipo operacijos tikėtina, buvo rengiamos ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje bei Vokietijoje. Pavyzdžiui, panašios „kukurūzų skardinės“ buvo rastos vienose Lietuvos kapinėse.
Vladislavas G. taip pat gabeno dronų komponentus ir SIM korteles tarp Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos.
Jei įtarimai pasitvirtins, sulaikytasis gali būti nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Prokuratūra planuoja baigti tyrimą iki metų pabaigos.
Liepos mėnesį Lenkijoje buvo sulaikyti 32 asmenys, įtariami bendradarbiavimu su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tarp jų buvo rusų, baltarusių ir ukrainiečių, taip pat kolumbietis ir lenkas. Tuomet ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pagrasino, kad Lenkija bus negailestinga tiems, kurie planuoja destabilizuoti padėtį šalyje, ypač prie valstybės sienų.
