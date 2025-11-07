Donaldas Trumpas sako svarstantis galimybę netaikyti sankcijų Vengrijai dėl rusiškos naftos pirkimo

„Mes tai svarstome, nes jam labai sunku gauti naftos ir dujų iš kitur. Kaip žinote, jie neturi priėjimo prie jūros“, – žurnalistams sakė su V. Orbanu Baltuosiuose rūmuose susitikęs D. Trumpas.
Dešiniojo sparno atstovas V. Orbanas, dažnai kritikavęs likusią Europos Sąjungos (ES) dalį dėl Rusijai daromo spaudimo dėl invazijos į Ukrainą, teigė, kad rusų energija jo šaliai yra gyvybiškai svarbi.
V. Orbanas teigė paaiškinsiantis D. Trumpui, „kokios būtų pasekmės vengrų žmonėms ir Vengrijos ekonomikai, jei jie negautų naftos ir dujų iš Rusijos“.
„Nes mus aprūpina vamzdynai. Vamzdynas nėra ideologinis ar politinis klausimas. Tai fizinė realybė, nes neturime uosto(-ų)“, – sakė V. Orbanas.
