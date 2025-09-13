„Esu pasirengęs daryti dideles Sankcijas Rusijai, kai visos NATO Valstybės susitars ir pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO Valstybės LIAUSIS PIRKUSIOS NAFTĄ IŠ RUSIJOS“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Trumpas reikalauja, kad NATO dar prieš JAV sankcijas nutrauktų rusiškos naftos pirkimą
2025-09-13 14:59
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį sakė, jog yra pasirengęs įvesti sankcijas Rusijai, bet su sąlyga, kad visos NATO sąjungininkės sutiks visiškai sustabdyti rusiškos naftos pirkimą ir įves savo sankcijas.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.