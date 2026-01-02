Varšuvos oro uoste sulaikytas Ukrainos pilietis su radijo signalų trikdikliu

Kaip pranešama, šis vyras, 23 metų Ukrainos pilietis Ilja S., buvo sulaikytas Varšuvos Šopeno oro uoste. Teigiama, kad jis turėjo radijo signalų trikdiklį, veikiantį dažnių juostose, rezervuotose aviacijos ryšiams, radarams ir navigacijai.
Ketvirtadienį Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“ nurodė, kad vyras buvo sulaikytas antrąją Kalėdų dieną.
Sulaikymo metu Ilja S. negalėjo paaiškinti savo veiksmų pareigūnams ir, kaip teigia „Rzeczpospolita“, atsisakė atsakyti į klausimus, pavyzdžiui, apie savo profesiją.
„Iš pradžių jis tvirtino esąs karininkas, o po akimirkos pareiškė esąs verslininkas (...). Jis taip pat negalėjo paaiškinti, ką veikė Lenkijoje, kada ir kokiu tikslu čia atvyko“, – rašo „Rzeczpospolita“.
Lenkijos prokuroras Piotras Skiba nurodė, kad įtariamasis „pateikė paaiškinimus, kurie pradiniame tyrimo etape nebuvo pagrįsti“.
Gruodžio 27 dieną Varšuvos apygardos teismas leido suimti Ilją S. vienam mėnesiui.
Jam pateikti kaltinimai dėl veiksmų, keliančių grėsmę oro eismo saugumui. Ilja S. kaltę neigia.
