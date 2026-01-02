 Lenkija pirks 20 greitųjų traukinių

2026-01-02 15:05
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Lenkijos keleivių pervežimo geležinkeliais operatorė „PKP Intercity“ paskelbė konkursą įsigyti 20 elektrinių traukinių, galinčių išvystyti iki 320 kilometrų per valandą (km/h) greitį, pranešė Lenkijos radijas.

Lenkija pirks 20 greitųjų traukinių / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Tikimasi, kad pirmieji tokie traukiniai Lenkijos bėgius pasieks 2032-aisiais, o likusieji pagal užsakymą – per trejus vėlesnius metus.

Pasak „PKP Intercity“ vadovo Januszo Malinowskio (Janušo Malinovskio), pirmieji šie traukiniai užtikrins greitą susisiekimą tarp Varšuvos ir Lodzės, o vėliau jie sostinę sujungs su kitais didžiausiais šalies miestais, taip pat bus užtikrintas greitas susisiekimas su Berlynu per Ščeciną.

Skelbiama, jog naujasis traukinys bus maždaug 200 metrų ilgio. Jame bus dvi keleivių aptarnavimo klasės, baras arba restoranas, traukinys bus pritaikytas neįgaliesiems ir šeimoms su vaikais.

