Lietuva prašo Europos Komisijos pagalbos susigrąžinant vilkikus iš Baltarusijos, įvedant sankcijas

Laiške, kurį matė BNS, prašoma „parengti ir pateikti nuoseklų ES veiksmų planą, siekiant padėti Europos vežėjams Baltarusijoje, taip pat spręsti saugumo problemą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, kurią kelia nepilotuojamų skraidančių objektų, įskaitant kontrabandos balionus, naudojimas“.
Už užsienio reikalus ir susisiekimą atsakingų eurokomisarų Kajos Kallas ir Apostolo Dzidzikosto (Apostolo Tzitzikosto) taip pat prašoma „ES lygiu pareikalauti visiško ir besąlyginio Europos vežėjų bei jų Baltarusijos pusėje neteisėtai laikomo turto paleidimo“.
Komisijos taip pat prašoma padėti inicijuoti Lietuvos siūlomas naujas sankcijas Baltarusijai, kurios būtų įvedamos, be kita ko, už kontrabandinių balionų antskrydžius atsakingiems Minsko pareigūnams.
BNS rašė, kad Lietuvos vilkikai Baltarusijoje įstrigo, kai Lietuvai nusprendus uždaryti sieną su šia šalimi, Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių iš šalies.
Premjerė Inga Ruginienė šios savaitės pabaigoje pareiškė, kad Baltarusijoje yra įstrigę apie 280 sunkvežimių, o „Linava“ tvirtina, kad Lietuvos transporto priemonių skaičius ir toliau lieka apie 4 tūkst., iš jų 1,25 tūkst. vilkikų.
Lietuvos vežėjų asociacijos tvirtino, kad įmonės yra sulaukusios perspėjimų iš Baltarusijos, jog vilkikai po keturių mėnesių stovėjimo specialiose aikštelėse bus konfiskuoti.
Lietuva sieną su Baltarusija buvo uždariusi dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį. Dėl jų vis sutrinka Vilniaus oro uosto darbas.
