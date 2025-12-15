Budrys: tai vadinamas snapelio apsukimo mechanizmas

„Europos Sąjungos sankcijos yra tebegaliojančios ir jos galioja tiek importui, tai yra ir sutarčių sudarymui su įmonėmis, tiek tranzitui. Dėl to mes jau turėjome išaiškinimą ir tas klausimas yra atsakytas“, – pirmadienį LRT radijui sakė K. Budrys.
„Kol Europos Sąjungos sankcijos galioja, tokios veiklos negalima vykdyti nei Lietuvoje, nei per Latvijos, nei per Lenkijos uostus“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie JAV ketinimus panaikinti sankcijas baltarusiškų kalio trąšų eksportui, užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog šiuo sprendimu Baltarusijos bendrovių turtas toliau liktų įšaldytas.
„Turtas lieka įšaldytas, apribojimai galioja, tik galima sudarinėti sutartis ir toks sušvelninimas gali bet kada būti sugrąžintas – tai vadinamas snapelio apsukimo mechanizmas, kad nebereikėtų vėl iš naujo eiti visų procedūrų įvesti sankcijas, kad yra labai daug sąlygų ir jeigu tų sąlygų nesilaikoma, sankcijos pilna apimtimi grįžta“, – sakė K. Budrys.
BNS rašė, kad apie JAV ketinimus panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui šeštadienį paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Sprendimą ketinama priimti Baltarusijai šeštadienį paleidus 123 politinius kalinius, iš kurių devyni buvo paleisti per Lietuvą.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Kaip anksčiau rašė BNS, „Belaruskalij“ pernai gruodį nuolatinio arbitražo teismui (angl. Permanent Court of Arbitration, PCA) pateikė ieškinį prieš Lietuvą ir reikalauja jos atlyginti 12,09 mlrd. JAV dolerių žalą.
Tuo metu „Belaruskalij“ trąšas Klaipėdos uoste krovusios bendrovės Birių krovinių terminalas (BKT) netiesioginė akcininkė, Igorio Udovickio kontroliuojama Šveicarijos bendrovė „Hasenberg“ taip pat pradėjo tarptautinį arbitražą prieš Lietuvą, tačiau ieškinio ji dar nėra pateikusi.
I. Udovickis dar gruodžio pradžioje feisbuke skelbė, jog Latvijos Ventspilio uosto „Kaliya Parks“ terminalas, baltarusiškas kalio trąšas krovęs iki 2008 metų, jau pradėjo ruoštis jas vėl priimti. Anot verslininko, jau samdomi nauji darbuotojai ir ruošiama įranga.
BNS paprašytas išsamiau pakomentuoti šiuos planus, kaip jis susijęs su šiuo terminalu ir kaip toks tranzitas būtų suderinamas su ES ir JAV sankcijomis „Belaruskalij“, I. Udovickis kiek anksčiau aiškino, kad JAV sankcijos netrukdo kalio tranzitui per ES, nes Bendrijos sankcijos šioms trąšoms netaikomos, o jei ir būtų, Lietuva privalėtų taikyti išimtį būtent BKT terminalui, nes jis yra Baltarusijos ir Šveicarijos investicijų objektas.
„Dėl Ventspilio perspektyvų. Meteorologiniai balionai atskrenda ir į Latviją, ir į Lenkiją. Tačiau ten tai tiesiog kontrabanda, su kuria reikia kovoti. O nacionaliniai ekonominiai interesai yra svarbiausias prioritetas. Kada apie tai susimąstys Lietuvoje, galbūt tada bus galima kalbėti ir apie perspektyvas“, – komentare BNS aiškino I. Udovickis.
Europos Sąjunga sankcijas „Belaruskalij“ paskelbė 2022 metų kovo 2-ąją – ES tuomet priėmė reglamentą, kuriuo uždraustas kalio trąšų vežimas iš Baltarusijos.
Vyriausybė tų pačių metų sausio 12 dieną nutarė, jog sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka nacionalinio saugumo interesų, todėl nuo vasario 1-osios turi būti nutraukta.
JAV sankcijos Baltarusijos koncernui įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos.
„Belaruskalij“ valdo 30 proc., o I. Udovickis – tiesiogiai ir netiesiogiai – 70 5 proc. BKT akcių.
