JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui

Apie tai šeštadienį paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Šis sprendimas gali būti aktualus Lietuvai, nes Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.
Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
Baltarusija – artimiausia Rusijos sąjungininkė – jau ne vienerius metus susiduria su Vakarų izoliacija ir sankcijomis.
Nuo 1994 metų Baltarusiją valdantis A. Lukašenka nuo 2020 metų, kai šalyje kilo protestai prieš jo valdymą, vykdo masines represijas ir kalėjimuose vis dar laikoma per 1 tūkst. žmonių.
Šeštadienį, kaip skelbia „Belta“, J. Coale'as derybas Baltarusijoje pavadino labai produktyviomis.
JAV pasiuntinys pareiškė, kad Vašingtono tikslas yra santykių su Minsku normalizavimas.
„Mes atšaukiame sankcijas, paleidžiame kalinius. Mes nuolat bendraujame“, – sakė J. Coale'as, kurį citavo „Belta“.
Jis nurodė, kad šalių santykiai, stiprėjant dialogui, pereina nuo „mažų žingsnelių“ prie „tvirtesnių žingsnių“.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja naujienų agentūrai „The Associated Press“ šeštadienį sakė, kad sankcijos sušvelninamos pagal Minsko ir Vašingtono susitarimą, pagal kurį Baltarusijoje paleidžiama dar viena didelė politinių kalinių grupė.
„Politinių kalinių paleidimas reiškia, kad Lukašenka supranta Vakarų sankcijų skausmą ir siekia jas sušvelninti“, – sakė S. Cichanouskaja.
„Bet nebūkime naivūs: Lukašenka nekeičia savo politikos, jo represijos tęsiasi ir jis toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Todėl turime būti labai atsargūs kalbėdami apie sankcijų sušvelninimą, kad nesustiprintume Rusijos karo mašinos ir nepaskatintume tolesnių represijų“, – pridūrė ji.
Opozicijos lyderė taip pat pažymėjo, kad Europos Sąjungos (ES) sankcijos Baltarusijos kalio trąšoms Minskui yra daug skausmingesnės negu JAV sankcijos.
Anot jos, nors JAV sankcijų sušvelninimas galėtų lemti politinių kalinių paleidimą, Europos sankcijos turėtų paskatinti ilgalaikius, sisteminius pokyčius Baltarusijoje ir Rusijos karo Ukrainoje pabaigą.
Rugsėjį Baltarusija pagal susitarimą su JAV paleido dešimtis politinių kalinių mainais į kai kurių sankcijų sušvelninimą.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos, tačiau buvo nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
JAV sankcijos „Belaruskalij“ įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną.
