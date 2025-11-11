Kęstutis Budrys susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai

Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitikimo metu K. Budrys informavo JAV atstovą apie besitęsiančius oro erdvės pažeidimus meteorologiniais balionais, taip pat besitęsiančius nelegalios migracijos srautus, ir pabrėžė, kad Baltarusijos veiksmai yra tyčiniai ir priešiški.
Teigiama, kad taip pat buvo aptartas Baltarusijos įgalinantis vaidmuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste.
„Nepaisant visų priemonių, kurių ėmėsi Lietuva, bei tarptautinio spaudimo, Baltarusijos režimas tęsia hibridines atakas prieš Lietuvą, taip keldamas grėsmę tarptautinės aviacijos saugumui ir didindamas įtampą regione, todėl ypač svarbu didinti spaudimą režimui, toliau stiprinti sankcijas“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
URM vadovas padėkojo J. Coale už išreikštą JAV solidarumą su Lietuva Baltarusijos hibridinės atakos kontekste.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
