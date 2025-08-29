Lietuva sutartį dėl trijų braziliškų karinių transporto lėktuvų ketina pasirašyti rudenį

„Turime pasirašyti sutartį rudenį dėl įsigijimo“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė Loreta Maskaliovienė.
Anot jos, tiksli trijų įsigyjamų orlaivių suma dar nėra aiški, tačiau preliminariai jie turėtų kainuoti apie 700 milijonų eurų.
Planuojama, kad pirmas lėktuvas atvyks 2028 metais, kiti – po 2030-ųjų. Viceministrės teigimu, šis pirkinys neturės įtakos divizijos aprūpinimo planui.
Kaip skelbė BNS, dėl šių lėktuvų įsigijimo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
Pasak jų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji. Politikai taip pat teigia, jog ministrė galimai dalyvavo neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais lėktuvų gamintojais arba jų atstovais, todėl kyla abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota pirkimu iš „Embraer“.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“, todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, pritaikyta vienam gamintojui.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako nesuprantanti tokio kreipimosi ir atmeta jų įtarinėjimus. Ministerija savo ruožtu pabrėžia, jog reaktyviniai varikliai nebuvo įtraukti į reikalavimų tokiems orlaiviams sąrašą. tad parlamentarų teiginiai yra melagingi.
Vienintelis su orlaiviu greičiu susijęs operacinis reikalavimas, anot ministerijos – nurodymas, kad nauji transporto orlaiviai pasiektų ne mažesnį kaip 600 kilometrų per valandą greitį.
L. Kasčiūnas pirmadienį žada STT išsiųsti papildomos medžiagos dėl šio planuojamo įsigijimo, tačiau jos neatskleidžia.
BNS rašė, kad nuo 2006 metų Lietuvos Karinėse oro pajėgose eksploatuojami transporto orlaiviai „C-27J Spartan“ sensta, o jų eksploatacijos galimybės išseks kitame dešimtmetyje.
Teigiama, kad šie lėktuvai nuo 2030 metų nebegalės skraidyti Europos Sąjungos oro erdvėje, o 2036–2039 metais jų naudojimas turės būti visiškai nutrauktas.
Apie tai, jog Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Kariuomenės teigimu, šie orlaiviai pasižymi 23 tonų krovinių talpa, 870 km/val. greičiu ir daugiau nei 7 tūkst. kilometrų veikimo nuotoliu, taip pat lėktuvai gali atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos bei kuro papildymo ore užduotis.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą.
