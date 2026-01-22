Futbolo klubas „Kauno Žalgiris“ pratęsė sutartį su Nosa Edokpoloru

Dvigubą Austrijos bei Nigerijos pilietybę turintis kairiojo krašto gynėjas prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė prieš praėjusį sezoną, ir buvo svarbi komandos dalis.
29-erių futbolininkas su „Kauno Žalgirio“ marškinėliais visuose turnyruose 2025-ųjų sezone sužaidė 40 rungtynių, pelnė 2 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Futbolininkas taip pat pateko į simbolinę 2025-ųjų metų A lygos rinktinę.
„Turėjome tikslą išlaikyti šį futbolininką ir esame patenkinti, kad galų gale pavyko tai padaryti. Natūralu, kad po gero sezono jis dar laukė pasiūlymų iš kitų šalių, kitus šios pozicijos futbolininkus stebėjome ir mes, bet galiausiai pavyko susitarti“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
„Kauno Žalgirio“ komanda sausio 22 d., ketvirtadienį, išvyko į treniruočių stovyklą Turkijoje, o N. Edokpoloras prie komandos ten prisijungs vakare.
