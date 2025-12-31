Lietuva už daugiau nei 320 mln. eurų perka švediškų raketų

Apie pasirašytą sutartį dėl šių raketų įsigijimo trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Pasak ministerijos, šios bei anksčiau pasirašytų sutarčių pagrindu bus užtikrintas nenutrūkstamas Lietuvos kariuomenės aprūpinimas minėto tipo amunicija ateinančių šešerių metų laikotarpiu.
„Oro gynybos stiprinimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Pasirašėme sutartį dėl RBS-70 „Bolide“ tipo raketų įsigijimo, siekdami užtikrinti nenutrūkstamą šio tipo amunicijos tiekimą Lietuvos kariuomenei“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Anot KAM, RBS-70 tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalionas. Sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo bei leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį.
Šią oro gynybos sistemą sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir raketa. „Bolide“ tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki devynių kilometrų atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą.
Be kita ko, Lietuva iš Švedijos bendrovės „SAAB“ taip pat perka granatsvaidžius „Carl-Gustaf“ M4 RD, jų šaudmenis, vienkartinius AT4 granatsvaidžius bei mobilias trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas.
BNS skelbė, kad kitąmet gynybai Lietuva skirs 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,78 mlrd. eurų.
