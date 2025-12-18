Lietuvoje kauks sirenos: vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas

Patikrinimo metu bus įjungtas garsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“, sirenos kauks 3 minutes – nuo 11.52 valandos.
Išgirdę sirenas, gyventojai turi nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Gyventojams informacija apie vykstantį sirenų testavimą taip pat bus išsiųsta ir trumpaisiais perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus.
PAGD teigimu, pranešimai yra siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priima tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.
PAGD duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas ir prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos prijungti 600 esamų perspėjimo sirenų visoje Lietuvoje.
2029 metais gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1438 sirenos, iš kurių PAGD centralizuotai valdys 1125 sirenas. Planuojama, jog perspėjimo sirenomis bus perspėjama apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų.
