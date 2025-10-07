 Mieste kauks sirenos

2025-10-07 09:21
Indrė Kiseliovaitė

Šiandien uostamiestyje kauks sirenos. Taip bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Prieš prasidedant sirenų gausmui, klaipėdiečiai į telefonus gaus perspėjamuosius pranešimus.

Darbai: uostamiestyje šiuo metu yra 56 veikiančios sirenos, per kelerius metus jų dar padaugės. / Vytauto Petriko nuotr.

Sirenos kauks visoje Lietuvoje spalio 7 d. prieš pusiaudienį.

„Vyčio skliautas 2025“ pratybų metu bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema spalio 7 d. 11.52 val. visoje Lietuvoje. Vykdant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, gyventojams taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Sirenos reikalingos tam, kad perspėtų gyventojus, net tuos, kurie neturi telefono ar interneto. Įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1 438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125 sirenas. Planuojama, jog sirenomis bus perspėjami apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų“, – pažymėjo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Šideikienė.

Anot specialistės, šiuo metu Klaipėdoje iš viso yra 56 sirenos, o artimiausiu metu bus įrengta dar 21 sirena.

„Naujos sirenos yra pristatytos. Planuojamas jų diegimas, kurį ketinama pabaigti 2028 m.“, – kalbėjo D. Šideikienė.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
sirenos
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

