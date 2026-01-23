Klaipėdoje – literatūrinis įvykis: paskelbtas 40-osios Ievos Simonaitytės premijos laureatas

Kitąmet – jubiliejus
Laureatams premija kasmet įteikiama sausio 23 dieną, per rašytojos I. Simonaitytės gimtadienį. Šįmet biblioteka mini 129-ąjį jos gimtadienį.
I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Šimkevič užsiminė, kad kadangi kitąmet bus švenčiamas rašytojos gimimo metų jubiliejus, laukia ne tik įdomūs renginiai, bet ir, kaip tikimasi, naujos kūrybinės iniciatyvos.
„Džiaugiuosi, kad mes visi kartu keliausime tuo keliu, aktualizuodami I. Simonaitytės vardą, jos kūrybą, puoselėdami jos palikimą, patys kurdami literatūrą, kuri atspindėtų šio krašto stipriausias savybes, stiprius žmones, nuostabų kraštovaizdį ir gilesnius emocinius polius. Į gražią bendruomenę priimame jau 40-ąjį premijos laureatą, kuris pats yra iš Mažosios Lietuvos, ir savo kūryboje atspindi stiprius šio krašto žmones, kuria personažus ir primena mums, kad turime kalbėti ne tik apie dabartinę Lietuvos teritoriją dabartinę, bet ir truputėlį prisiminti, kad Mažoji Lietuva susijusi su Karaliaučiaus sritimi“, – kalbėjo dr. L. Šimkevič.
Pagerbė tylos minute
Pasak bibliotekos direktorės, galvodama apie šių metų premiją ir jos laureatą, ji prisiminė anapilin iškeliavusius kūrėjus, o tarp jų – ir buvusį šios bibliotekos direktorių Juozą Šikšnelį, kuris taip pat yra I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas, parašęs knygą tokiu pačiu kaip D. Pancerovo naujojo romano pavadinimu – „Pragaro vartai“.
Visi klaipėdiečiai buvo pakviesti atsistoti ir tylos minute pagerbti jau išėjusius I. Simonaitytės premijos laureatus.
Kadangi literatūros kritikas dr. Regimantas Tamošaitis negalėjo dalyvauti renginyje, savo mintimis apie D. Pancerovo romaną pasidalijo bibliotekai atsiųstame vaizdo įraše.
„Šiek tiek diskutavome, ginčijomės, priėjome prie tokios išvados – kad šis romanas yra tinkamiausias I. Simonaitytės literatūrinei premijai, kuri yra 40-oji. Romanas neabejotinai priskirtinas nuotykio ir veiksmo literatūrai. Jis iš esmės būtų pramoginis, bet gerai „sukaltas“, pagal visus tokio žanro reikalavimus. Tad knyga yra įtraukianti ir ji bus skaitoma. Aiškūs ir charakteringi kūrinio personažai, išradinga veiksmo intriga, o svarbiausia – jame išskleistas gana autentiškas Klaipėdos krašto kultūrinis ir socialinis kontekstas. Be to, jis dabar ir politiškai aktualus“, – vardijo dr. R. Tamošaitis.
Išaugo premijos dydis
Įteikti premiją rašytojui į sceną buvo pakviestos dr. L. Šimkevič ir renginio mecenato atstovė Rugilė Cibauskaitė.
„Labai džiaugiamės, kad jau daugiau nei dešimt metų galime būti šios premijos mecenatais. Tikimės, kad ateityje pasieksime dar platesnius vandenis. Norime, kad prisijungtų dar daugiau žmonių. Tad pasitarę su Rimantu Cibausku, jubiliejaus proga nusprendėme padidinti premijos sumą nuo 2 iki 4 tūkstančių eurų“, – pažymėjo R. Cibauskaitė.
D. Pancerovas neslėpė, kad jautėsi pagerbtas ir jaudinosi atsiimdamas šią premiją. Rašytojas padėkojo Gintarui Grajauskui, kuris redagavo jo naująjį romaną, taip pat savo šeimai, ypač žmonai Giedrei.
„Gauti šią premiją ir įvertinimą yra labai svarbu, tačiau dar svarbiau, ką pabrėžė R. Tamošaitis savo recenzijoje, kad žmonės, visų pirma, mane mato kaip žurnalistą. Esu parašęs penkias knygas, iš jų tris žurnalistines. Dėl to žmonės, net ir paėmę romaną, visų pirma, tikisi siužeto ir kokio nors fotografinio tikslumo, būdingo žurnalistikai. Šitą premiją vertinu kaip pirmąjį pasitikėjimo grūdą ir man didelė garbė jį gauti savo krašte“, – sakė D. Pancerovas.
„Pragaro vartai” – tai psichologiškai paveikus pasakojimas apie jauno tėvo bandymą prisitaikyti prie besikeičiančio gyvenimo karo paženklintame pasaulyje. Pagrindinis herojus, suvokęs savo asmenines nesėkmes ir bijodamas tapti svetimu sūnaus akyse, palieka šeimą bei darbą ir grįžta į gimtąjį Uostadvarį.
Renginį vedė žurnalistė Agnė Bukartaitė, muzikinę programą atliko DJ UraganiuS ir Virgina Asnauskienė.
