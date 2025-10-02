 Lietuvoje minima Policijos diena

Lietuvoje minima Policijos diena

2025-10-02 06:38
ELTOS inf.

Lietuvoje ketvirtadienį, spalio 2-ąją, minima kasmetinė Policijos, dar kitaip vadinama kaip Angelų sargų, diena.

Lietuvoje minima Policijos diena
Lietuvoje minima Policijos diena / L. Balandžio / BNS nuotr.

Spalio 2-ąją švenčiant policijos pareigūnų profesinę šventę, Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai, kurių metu apdovanojami labiausiai nusipelnę pareigūnai, taip pat organizuojamos edukacinės programos moksleiviams, kurias veda policijos pareigūnai.

Pareigūnų profesinės šventės proga policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas dalyvaus minėjime Lietuvos policijos mokykloje, Kaune.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kviečiamas į Angelų sargų dienos renginį sostinėje.

Policijos diena buvo švenčiama ir tarpukario Lietuvoje, o po Nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Policijos įstatymą, ši tradicija buvo atkurta.

Šiame straipsnyje:
Policijos diena
Angelų sargų diena
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų