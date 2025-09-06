Lietuvoje vyks Karinių oro pajėgų pratybos, bus aktyvuojamos laikinos ribojamosios zonos

Anot KOP pranešimo, rugsėjo 6–23 dienomis pratybų metu žemame aukštyje skraidys Belgijos oro pajėgų transporto lėktuvai „A400M Atlas“.
Skrydžiai vyks didžiojoje Lietuvos dalyje ir pasienio zonoje. Dalis skrydžių bus vykdomi itin žemai – žemiau nei 500 pėdų (apie 150 metrų).
Be to, Lietuvos oro erdvėje periodiškai bus aktyvuojamos laikinos ribojamosios zonos, skirtos karinių orlaivių skrydžiams itin žemame aukštyje.
„Jos įvedamos siekiant užtikrinti karinių skrydžių saugą, orlaivių įgulų ir gyventojų apsaugą bei apriboti civilinių orlaivių ir bepiločių orlaivių skrydžius. Visi skrydžiai vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų“, – nurodė KOP.
Kaip BNS rašė, rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvoje vyks kelios Lietuvos ir sąjungininkų karių pratybos. Vien „Perkūno griausmo“ pratybose planuoja dalyvauti apie 17 tūkst. karių.
