Lietuvos gyventojų nuotaikos prastėja: sociologė įvardijo tris pagrindines priežastis

Kas dar neramina žmones ir kaip keičiasi jų nuotaikos, aiškino „Baltijos tyrimų“ vadovė Rasa Ališauskienė.
– Lyginant su kovu, praėjus kiek daugiau nei mėnesiui, Lietuvos gyventojai sako, kad yra nusivylę gyvenimu šalyje. Kodėl taip yra?
– 7 iš 10 žmonių sako, kad reikalai Lietuvoje blogėja, ir tai yra šiek tiek daugiau nei prieš mėnesį. Tačiau pagrindiniai dalykai kovo–balandžio mėnesiais iš esmės buvo trys: šaldytuvas, degalinė ir televizorius. Kitaip tariant, ekonominiai dalykai, augančios kainos, ypač degalų, ir konfliktai, nesibaigiantys susipriešinimai bei politinė įtampa. Tai trys pagrindiniai veiksniai.
– Bet yra žmonių, kurie nusiteikę šiek tiek pozityviau. Kokia tai dalis ir kokie tie žmonės?
– Dažniau tai jaunesni žmonės, labiau pasiturintys, gyvenantys didmiesčiuose. Natūralu, kad jų materialinės sąlygos yra geresnės. Be to, jie mažiau seka konfliktus, mažiau domisi politika, mažiau įsivelia į karštas diskusijas, daugiau gyvena savo socialinių tinklų burbule. Svarbios čia ir politinės nuostatos.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Paminėjote politines nuostatas. Čia galime šiek tiek išsiplėsti, nes tyrimo rezultatams tai taip pat darė tam tikrą įtaką. Kiek politinis požiūris keitė rezultatus ir kiek turėjo įtakos apklausos rezultatams?
– Sakyčiau, ne tam tikrą, o pakankamai didelę įtaką, nes, viena vertus, buvo daug politinių konfliktų ir įvairių skandalų. Kita vertus, paradoksalu, kad šioje kadencijoje padėtį šalyje geriau vertina ir labiau patenkinti yra opozicijos šalininkai, o ne valdantieji.
Pozityviausiai nusiteikę „Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų“ ir liberalų potencialūs rinkėjai, tačiau jie dažniausiai yra jaunesni žmonės. Tai vėlgi koreliuoja su amžiumi. O labiausiai nusivylę – „Nemuno aušros“ rinkėjai. Vėlgi tam įtakos turi ir skandalai, ir jų lyderio problemos bei neigiamas kontekstas žiniasklaidoje. Kaip ir sakiau – televizorius, šaldytuvas, degalinė.
– Kokių pokyčių galime tikėtis ateityje? Kaip dažnai tokie tyrimai vyksta? Ar galime prognozuoti, kad po metų žmonės bus laimingesni ar labiau nusivylę?
– Šis klausimas užduodamas jau apie 30 metų – kiekvieną mėnesį. Turime daugiau kaip 350 matavimų ir matome dinamiką ne tik lygindami su praėjusiu mėnesiu, bet ir su ankstesniais metais. Šių metų kovas buvo labiau neigiamas nei nuotaikos prieš metus.
O prognozės priklauso nuo to, kas vyks tiek pasaulyje, tiek politinėje srityje, tiek ekonomikoje. Čia jau reikėtų klausti ekspertų, ekonomistų ir pačių politikų, kiek jie dar mums suteiks priežasčių būti laimingiems arba nusivylusiems.
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