Lietuvos miestuose trečius metus iš eilės organizuojamas socialinis renginys „Senjorų piknikai“

2025-09-16 06:46
BNS inf.

Įvairiuose Lietuvos mietuose antradienį prasideda trečius metus iš eilės vykstantis socialinis renginys „Senjorų piknikai“.

Anot organizatorių, rugsėjo 16 ir 18 dienomis 14 Lietuvos miestų kvies senjorus susitikti piknikui, kurio tikslas – labiau įtraukti senjorus į aktyvų visuomeninį gyvenimą.

Pasak jų, piknikai pasižymi laisvu formatu, padedančiu įsitraukti, drąsiau imtis iniciatyvos ir kurti sau turiningą laisvalaikį.

„Norime, kad piknikai būtų ne tiesiog dovana senjorams, o erdvė, kurioje jie patys yra kūrėjai. „Senjorų piknikus“ organizuojame jau trečius metus ir matome, kad jų sėkmė slypi bendrakūrystėje: kai senjorai dalijasi savo dainomis, eilėmis, šokiu ar tiesiog gera nuotaika. Būtent tokios patirtys – kai jautiesi matomas, išgirstas ir reikalingas – labiausiai praturtina senjorų kasdienybę“, – sako „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.

Pikniko metu įvairiuose miestuose vyks mankštos, viktorinos, meniniai užsiėmimai, edukacijos, numatomi muzikiniai pasirodymai.

Organizatoriai skatina senjorus inicijuoti veiklas – paskaityti eiles, pakviesti bendram šokiui, dainai.

Antradienį pikniko renginiai numatomi Utenoje, Plungėje, Radviliškyje bei Gargžduose.

Ketvirtadienį piknikas organizuojamas ir kituose miestuose – Vilniuje, Nemenčinėje, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Druskininkuose.

