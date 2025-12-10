Lietuvos pajėgos – tarptautinėse pratybose Suomijoje

„Stingdantys vėjai 2025“ (angl. „Freezing Winds 2025“) – pagrindinės Suomijos laivyno pratybos, skirtos regioninių gynybos planų vykdymo treniravimui, sąjungininkų sąveikos stiprinimui ir jungtinių jūrinių pajėgumų testavimui.
Tai kartu ir ataskaitinės Suomijos laivyno nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių pratybos.
Pratybose buvo numatytos priekrantės gynybos, oro ir jūrų žvalgybos užduotys, desanto atgrasymo veiksmai.
Pagal pratybų scenarijų lietuvių fuzilieriai buvo priskirti Suomijos karinių jūrų pajėgų Priekrantės gynybos brigados žvalgų kuopai.
Dieną ir naktį vykdytos kovinio šaudymo pratybos, į pratybų scenarijų buvo įtraukta užduotis pasitikti Lietuvos kariuomenės vadą ir užtikrinti jo apsaugą.
Dominuojančios veiklos: žvalgyba, infiltracija ir eksfiltracija, naudojant suomių katerius „Watercat“ (M12), rajono žvalgyba pėsčiomis ir su bepiločiais orlaiviais, ilgalaikio stebėjimo posto apsauga, taktinė medicina.
Pratybose dalyvavo apie 5 tūkst. karių ir apie 20 kovinių bei paramos laivų iš Suomijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos ir JAV, taip pat NATO Nuolatinės parengties jūrinės grupės SNMG1 (angl. „Standing NATO Maritime Group 1“) laivai.
