Ligoninės direktoriui – rimti buvusios darbuotojos kaltinimai

užsimena ir apie kvietimus išgerti šampano
2025-11-04 08:40
Buvusi Naujosios Akmenės ligoninės – sveikatos centro darbuotoja kreipėsi į žiniasklaidą ir apkaltino įstaigos vadovą Vaidą Smalinską žodiniu priekabiavimu, antradienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Vaidas Smalinskas
Vaidas Smalinskas / Naujosios Akmenės ligoninės nuotr.

Anot su anonimiškumo sąlyga kalbėjusios moters, vadovas nuolat ją pasikviesdavo į kabinetą, dažnai priekaištavo dėl per mažo kiekio atliekamų paslaugų ir nuolat kvietė į svečius išgerti šampano.

„Pasiūlymų rimtesnių – lova, ar dar kažkas, nebuvo. Bet buvo tokie, kad galėtum ateiti pas mane šampano atsigerti – ne kartą buvo sulaukta tokių pasiūlymų. Aš bijodavau pas vadovą eiti į kabinetą, nes žinodavau, ko tikėtis. Aišku, tokio priekabiavimo, kad fizinio kontakto, nebuvo, buvo tik žodinis“, – sakė moteris.

Ji teigė iš darbo išėjusi neapsikentusi vadovo elgesio.

Pats V. Smalinskas raštu nurodė, kad kaltinimai neatitinka tikrovės, o kaip organizacijos vadovas visada siekęs kurti skaidrią, pagarbią ir saugią darbo aplinką visiems darbuotojams.

Akmenės rajono savivaldybė tvirtino skundų dėl ligoninės vadovo negavusi, o meras Vitalijus Mitrofanovas sakė, kad kaltinimais patikėtų, jeigu būtų įrodymų.

„(...) Mano praktika, kad kai ateina nauji vadovai, visada atsiranda tam tikro nepasitenkinimo. Ir aš suprantu, kad dažniausiai atsiranda dėl to, kad yra tam tikras ratas žmonių, kurie prie buvusių vadovų buvo tam tikroje komforto zonoje, gal jiems buvo nuolaidžiaujama, jie buvo labiau lepinami“, – portalui teigė V. Mitrofanovas.

V. Smalinskas anksčiau vadovavo Radviliškio ligoninei, paskutiniuose savivaldos rinkimuose dalyvavo su konservatorių partija.

senis
be reikalo neviešins ,o kad nėra įrodymu tai juos turėtu rast teisėsauga čia jos darbas.
0
0
