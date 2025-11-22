„Linavos“ prezidentas: Baltarusija ruošia dokumentus, kaip Lietuvos vežėjai turėtų važiuoti

„Ruošiami dokumentai, tvarka, kaip Lietuvos vežėjai turėtų važiuoti, nes iki šiol buvo uždrausta Lietuvos vežėjams važiuoti Baltarusijos teritorijoje. Mes tik važiuodavome iki terminalo. Dabar kalbama, kad reikia luktelėti, dokumentas ruošiamas“, – Eltai penktadienį sakė E. Mikėnas.
Pasak jo, tai, kad baltarusiai neišleidžia vilkikų, nėra piktybinis veiksmas.
„Ruošiami dokumentai, tai nėra piktybinis veiksmas“, – pakartojo jis.
Anot „Linavos“ prezidento, dokumentas gali būti išleistas bet kada, galbūt net ir penktadienį.
„Aš uždaviau klausimą, ar mums galima tikėtis pirmadienį. Mums atsakymas buvo, kad jis (dokumentas – ELTA) gali išlįsti bet kokiu momentu“, – teigė E. Mikėnas.
Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Reaguodama į susiklosčiusią situaciją, Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui penktadienį įteikė protesto notą.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
Naujausi komentarai