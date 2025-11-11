LVAT: Širvintų valdžia turės iš naujo spręsti dėl Bartkuškio užtvankos perėmimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 29 dieną patenkino Turto banko skundą bei panaikino pirmosios instancijos teismo ir savivaldybės tarybos sprendimus, pranešė teismas.
LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė, jog užtvanka kaip tapusi nereikalinga savivaldybei perduotai funkcijai – valdyti ir naudoti melioracijos ir hidrotechnikos statinius patikėjimo teise – galėjo būti perduota valdyti Turto bankui.
Pasak teisėjų kolegijos, nors užtvanka nebeatlieka laukų drėkinimo funkcijos, tačiau ji palaiko vandens lygį tvenkinyje, kuris priskiriamas valstybinės reikšmės vidaus vandenims.
LVAT nesutiko su savivaldybe, kad užtvanka nėra naudojama pagal jų paskirtį, o prasta jos būklė ar remontui reikalingos investicijos savaime nereiškia, jog ji tapo nereikalinga savivaldybei ir todėl turi būti perduota Turto bankui.
2002 metais Vyriausybės nutarimu užtvanka buvo perduota savivaldybei, kuri ją perdavė Turto bankui – šis atlikęs analizę paprašė savivaldybės perimti užtvanką valdyti patikėjimo teise, tačiau ši atsisakė nurodžiusi, jog 1986 metais pastatytos užtvankos pagrindinė paskirtis buvo daržininkystės ūkio laukų drėkinimas ir dabar šios funkcijos ji neatlieka.
