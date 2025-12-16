Iš spintelės radinį išėmęs vyras paskambino policijai

Radinys aptiktas namuose Saulės gatvėje.
Tvarkydamas namus Širvintose vyras spintelėje rado dujinį pistoletą „Valtro“, antradienį pranešė policija.
Radinys aptiktas namuose Saulės gatvėje.
Taip pat 1994 metais gimęs vyras rado dėtuvę be šovinių. Ginklą ir dėtuvę policijos pareigūnai paėmė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais.
