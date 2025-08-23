 Pareigūnai pričiupo neblaivų prie automobilio vairo sėdusį karį

2025-08-23 08:35
Karolina Konopackienė (ELTA)

Policijos pareigūnai Širvintose šeštadienio naktį pričiupo neblaivų prie automobilio vairo sėdusį karį, pranešė policija.

Pareigūnai pričiupo neblaivų prie automobilio vairo sėdusį karį / Asociatyvi Evaldo Šemioto, A. Ufarto / BNS nuotr.

Anot teisėsaugos, pareigūnai, apie 1.18 val. patikrinę J. Janonio gatvėje sustabdyto automobilio BMW vairuotoją, nustatė, kad jį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus Lietuvos kariuomenės karys.

2001 metais gimusiam kariui patikrinimo metu pareigūnai nustatė lengvą girtumą (1,28 prom.).

Už nusižengimą kariui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

