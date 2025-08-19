„Maisto bankas“ rengia ekstremalių situacijų pratybas

Pasak nevyriausybininkų, tai bus didžiausios iki šiol jų organizuotos pratybos – į Kalvarijos gimnazijoje vyksiantį renginį susirinks daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių.
„Šios pratybos tai ne eilinis mokymasis, o ambicinga, realiomis sąlygomis organizuojama simuliacija, kurioje dalyvaus visa „Maisto banko“ darbuotojų komanda iš 40 skirtingų Lietuvos miestų, Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojai bei darbuotojai, stebėtojai iš kitų savivaldybių bei vietos gyventojai“, – sakė „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
„Pagrindinis tikslas – ištestuoti organizacijos gebėjimą greitai ir efektyviai reaguoti į įvairias krizines situacijas nuo stichinių nelaimių iki plataus masto humanitarinių krizių“, – teigė jis.
Pratybų metu gimnazijos koridoriuose trys grupės ruoš pusantro tūkstančio maisto paketų, kurie tą pačią dieną bus išdalinti beveik keturiems šimtams atėjusių sunkiau gyvenančių Kalvarijos gyventojų, tokiu būdu ir juos įtraukiant į pratybas.
Taip pat bus tikrinamas ir Kalvarijos gimnazijos, kuri priėmė pratybų organizatorius, pastatų bei infrastruktūros tinkamumas tokio tipo veikloms.
Pasak „Maisto banko“, sunkiau gyvenantys asmenys, kuriems pratybų metu bus skiriami paramos paketai, apie tai bus iš anksto informuoti SMS žinute
„Pratybos leis mums dar kartą įvertinti realų pasirengimą reaguoti į krizes tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu. Šių pratybų metu mes taip pat mokysimės kaip valdyti srautus, kaip komunikuoti neprarandant svarbios ir reikšmingos informacijos, kaip gebame skubiai reaguoti ir veikti keičiantis situacijai ir aplinkybėms“, – sakė Kalvarijos savivaldybės administracijos patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Liutauras Sinkevičius.
Gyventojai įspėjami, kad mieste antradienį numatomas intensyvesnis transporto ir žmonių srautas, todėl rekomenduojama vengti stovėjimo prie Kalvarijos gimnazijos.
„Maisto banko“ pratybas dalinai finansuoja Krašto apsaugos ministerija.
