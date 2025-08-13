Iš mediko – įspėjimas šiems vairuotojams

RVUL skubiosios medicinos gydytojas Andrius Černauskas teigė, kad tinkama apranga motociklininkui yra labai svarbi.
– Gydytojau, kaip dažnai šiais metais sulaukiate motociklininkų, pakliuvusių į avarijas?
– Šiemet, tikriausiai, nelabai palankūs metai motociklininkams, nes dažnai vargina liūtys. Tendencijos tokios, kad šiek tiek mažiau. Žiūrint statistiškai, turime apie 100 atvejų, kai kreipėsi į Skubios pagalbos skyrių dėl motociklų nukentėję pacientai. Apie 10 paguldėme į ligoninę.
– Kokios traumos būna per avarijas su motociklais ir kiek jos yra pavojingos?
– Labai priklauso nuo to, kokias apsaugos priemones dėvi. Jeigu šalmas yra, apranga gera, tada sužalojimai būna minimalūs ir po apžiūros pacientus dažniausiai išleidžiame ambulatoriniam tyrimui. Jeigu tų apsaugų nėra, apranga ne kokia, traumos mechanizmas sudėtingesnis, tada ligoniai pas mus pasilieka ilgam.
– Sakėte, kad 10 paguldytų. Kokios tos traumos?
– Pačios įvairiausios. Dažniausiai nukenčia galūnės, nes motociklininkas, krisdamas, bando išvengti, nukenčia rankos, kojos. Taip pat yra galvos traumų. Šalmai apsaugo nuo didžiosios dalies, tačiau kaklas lieka rizikoje.
– Ar vairuotojai saugosi? Jūsų akimis, ar jie investuoja į geras aprangas ir šalmus?
– Būna įvairių atvejų. Tikrai matome pasiruošusių motociklininkų, atvažiuoja netgi su pačiomis naujausiomis aprangomis. Tačiau yra ir tokių, kurie atvažiuoja su šortais, basutėmis, tada sužalojimai yra sunkesni. Net jeigu kaulai nelūžta, nusibrozdina oda.
– Šiuo atveju apranga motociklininkams yra labai svarbi.
– Labai svarbi – šalmai ir apranga yra ypač svarbu.
