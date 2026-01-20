Mindaugas Jurkynas: LRT taryba dirbs toliau, atsistatydinimui nepritarė dauguma jos narių

„Dauguma tarybos narių nepritarė atsistatydinimui in corpore“, – žurnalistams antradienį sakė tarybos pirmininkas.
„Taryboje buvo nutarta neišskirti priežasčių, kadangi jų buvo labai įvairių. Pagrindinė žinia tokia, kad taryba dirbs toliau, atsakingai įgyvendindama (...) LRT misiją“, – teigė jis.
M. Jurkyno teigimu, taryba nutarė, kad tęstinis jos darbas yra prasmingesnis organizacijos veiklai.
Paraginimą atsistatydinti LRT tarybai buvo išsakę prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, dalis nacionalinio transliuotojo darbuotojų, taip siekiant išspręsti valdančiųjų ir dalies žurnalistų bendruomenės nesutarimus dėl Seime svarstomų pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.
LRT tarybos pirmininkas taip pat neatskleidė tikslaus prieš ir už balsavusių kolegų skaičiaus, jų pavardžių, tačiau pridūrė, kad „dauguma iš dvylikos aritmetiškai yra septyni plius“ bei patikino laikęsis pažado palaikyti siūlymą atsistatydinti.
„Visų pirma, aš įtraukiau šitą klausimą į LRT tarybos darbotvarkę, kadangi pirmininkas turi tą prerogatyvą. Antra, aš negaliu įrodyti, kaip aš balsavau, kadangi posėdis buvo uždaras, bet aš galiu pasakyti, kad žodžio laikiausi ir aš balsavau už atsistatydinimą in corpore“, – tikino M. Jurkynas.
Kitas LRT tarybos posėdis numatytas vasario 19-ą dieną. Pasak M. Jurkyno, kol kas tarp kitą mėnesį ketinamų aptarti temų nėra numatytas klausimas dėl LRT administracijos pakeitimo.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ siūlo, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius anksčiau laiko gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus ne mažiau kaip septyniems tarybos nariams iš 12, jeigu nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba jeigu jis netinkamai atlieka funkcijas.
Šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme nustatyta, kad generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Valdantiesiems gruodį Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo pataisų, todėl sudaryta darbo grupė LRT valdysenai tobulinti. Ji savo pasiūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
„Seime sudaryta darbo grupė turi baigti darbą iki Valentino dienos, tai yra iki vasario 14-osios. Tai reiškia, kad tai jau bus mažiau nei septynios dienos likusios iki tarybos posėdžio ir kaip klausimas atskiras jis negalės būti įtrauktas, tačiau šitas klausimas galės būt aptartas status quo žiniai prie kitų klausimų“, – pridūrė M. Jurkynas.
