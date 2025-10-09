Ministrei nežadant partnerystę sureguliuojančio projekto, premjerė nesibaimina: bus pateikta kitaip

„Jeigu ministrė neteiks, tai bus pateikta kitaip“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
Premjerė tikino, jog šiuo klausimu iniciatyvą gali rodyti bet kuris parlamentaras, o projektas kažkaip turės „greitu laiku atsirasti Seime“.
„Mes neversime tų, kas nenori šito projekto, jo teikti, bet surasime tuos, kurie projektą pateiks“, – sakė ji.
Pati I. Ruginienė interviu BNS anksčiau yra sakiusi, kad Teisingumo ministerija parengs, o Vyriausybė pasiūlys lyčiai neutralios partnerystės sureguliavimą, nors šis nebūtinai tenkins jo laukiančios visuomenės grupės lūkesčius.
Tiesa, R. Tamašunienė yra sakiusi, jog net ministerijai pateikus projektą, jis neaišku, ar sulauks pritarimo Seime.
Klausimai dėl ministerijos noro pateikti projektą kilo ir po to, kai R. Tamašunienė pristatė savo viceministrų komandą.
Joje vietą atrado prieš tos pačios lyties partnerystę pasisakiusi buvusi Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.
Kaip rašė BNS, šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
