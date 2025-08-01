Mirė atsargos pulkininkas Česlovas Šlėgaitis

Kaip skelbia portalas „Lrytas“, Č. Šlėgaitis mirė po sunkios ligos.
Č. Šlėgaitis gimė 1959 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajone, Smukučių kaime, tremtinės Anelės Šlėgaitienės ir politinio kalinio Konstantino Šlėgaičio šeimoje.
1977 m. baigė Jurbarko pirmąją vidurinę mokyklą, 1978 metais – Kauno 23-iąją technikos mokyklą. 1978–1980 m. buvau tarnavo mechanizuotų pėstininkų dalinyje Borisove, vėliau – disciplinariniame batalione Minske
Atkūrus Nepriklausomybę, 1990 m. aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje Jurbarko krašte, 1990 m. rudenį buvo priimtas į KAD Pasienio apsaugos tarnybos Jurbarko rajono pasienio patrulinės tarnybos baro pamainos viršininko pareigas, 1991 m. – SKAT Marijampolės rinktinės Jurbarko kuopos vadu, 1991 rudenį pervestas tarnauti į „Geležinio Vilko“ mokomojo junginio naujai kuriamą greito reagavimo vienetą Jurbarke būrio vado, po to, kuopos vado pareigoms.
Taip pat ėjo Tauragės Motodesantinio bataliono štabo viršininko pareigas bei bataliono vado pareigas.
1998 m. buvo paskirtas į naujai kuriamos brigados „Žemaitija“ štabą, kur ėjo brigados vado, vėliau, šios brigados štabo pagrindu sukurtos Vakarų karinės apygardos vado pareigas. 2004 m. buvo išsiųstas su karine misija į Iraką. 2005–2009 m., kaip gynybos atašė, tarnavo diplomatinėje misijoje Rusijos Federacijoje, Maskvoje.
2009 m. rudenį buvo išleistas į atsargą pulkininko leitenanto laipsnyje.
