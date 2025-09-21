Mirė verslininkas, filantropas Rimtautas Vizgirda

„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešu, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute ir jos šeima bei melstis už ją šiuo sunkiu metu“, – portalas 15min.lt citavo velionio žmonos, operos solistės Birutės Vizgirdienės įrašą socialiniuose tinkluose.
JAV lietuvis, verslininkas R. Vizgirda gimė 1938 metais Kaune, tapytojo Viktoro Vizgirdos šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, 1953 m. persikėlė į JAV.
1997 m. atvyko į Lietuvą, dirbo privatizavimo ir nekilnojamojo turto rinkos nepriklausomu ekspertu. 2000 m. su su kitais įkūrė statybos bendrovę „Bendorių statyba“ (valdybos pirmininkas). 2001 m. su kitais įkūrė telekomunikacijų ir informacinių technologijų bendrovę „Optimalus ryšys“. Asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos, Vilniaus klubo tarybos narys.
