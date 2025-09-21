Paskelbė, kur bus galima atsisveikinti su Rimtautu Vizgirda

„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome Rimtauto Juozo Vizgirdos (1938.05.20–2025.09.20). Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti“, – feisbuke sekmadienį pranešė Laidojimo paslaugų centras.
Su Rimtautu Juozu atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje:
rugsėjo 22 d., pirmadienį, 16–21 val.;
rugsėjo 23 d., antradienį, 9–14.45 val.
Laidojamas Antakalnio kapinėse.
Artimieji velionio atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu.
„Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...“ – feisbuke skelbė Laidojimo paslaugų centras.
Pastaraisiais metais žinomas vyras sirgo idiopatine plaučių fibroze.
JAV lietuvis, verslininkas R. Vizgirda gimė 1938 metais Kaune, tapytojo Viktoro Vizgirdos šeimoje.
1944 metais su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, o 1953 metais persikėlė į JAV.
Bostono universitete įgijo chemijos bakalauro, Niujorko politechnikos universitete – pramonės vadybos magistro laipsnį. Dirbo JAV bendrovėse, 1977–1997 metais pats įkūrė ir vadovavo keletui smulkaus verslo bendrovių.
1997-aisiais vyras grįžo į Lietuvą ir dirbo privatizavimo bei nekilnojamojo turto rinkos nepriklausomu ekspertu. 2000 metais kartu su partneriais įkūrė statybos bendrovę „Bendorių statyba“, kurioje ėjo valdybos pirmininko pareigas.
2001 metais įkūrė ir vadovavo telekomunikacijų bei informacinių technologijų bendrovei „Optimalus ryšys“.
R. Vizgirda taip pat buvo asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos bei Vilniaus klubo tarybos narys.
R. Vizgirda ėjo Čilės garbės konsulo pareigas Lietuvoje. Kartu su žmona Birute rėmė kultūros bei švietimo projektus, rūpinosi tėvo kūrybinio palikimo įamžinimu.
