„Misija Kalavijas“: jaunosios kartos lyderystės manifestas Europai

Birželio 19 dieną paaugliai išvyksta į Renhofo pilį, kur Vasario 16-osios gimnazijoje pristatys istorinių IV–XIII amžiaus kalavijų kolekciją, atkurtą ginklakalio Adomo Sviklo. Unikalių, brangakmeniais inkrustuotų kalavijų kaina prasideda nuo 20 000 Eurų ir yra vienintelė tokia pasaulyje. Tokia, kurios pavydėtų bet kuris muziejus.

„Valstybė skundžiasi, kad jauni žmonės yra nepatriotiški, statistika kalba apie tai, kad jie neitų ginti tėvynės. O ką dėl to daro? Mokyklose pilna niekinių programų, kurios ne ugdo, o atgraso paauglius. Mes padarėme pirmąjį Lietuvoje patirtinį pilietiškumo projektą, kurį nuo pradžios iki pabaigos suorganizavo patys paaugliai. Tikime jais, duodame laisvę veikti ir prisiimti tokią atsakomybę, kuri išgąsdintų didžiąją daugumą suaugusiųjų. Mūsų užduotis yra palydėti vaikinus, kad jie pajustų, užčiuoptų prasmę tame, ką daro, savo vidinę galią – tokią, kokią per amžius turi Lietuva. Tai ir yra tikrasis pilietiškumo ugdymas. Jie išmoksta lipti per save, būti nepatogume, verslumo, tikėjimo savimi, projektų valdymo. Susitinka su svarbiais visuomenės veikėjais, politikais, verslininkais – tam, kad galėtų įvykdyti savo misiją“, – apie patirtinį Vyrų kalvės akademijos ugdymą pasakojo jos įkūrėjas, mentorius, atsargos karininkas Edvinas Rupšys.

Vienas iš 24 antrakursių, „Misija kalavijas“ organizatorius sako dar nesuvokiantis, kad vaikinai patys viską suorganizavo ir tikrai išvažiuoja tęsti pradėto darbo. „Padarėme virš trijų šimtų skambučių verslams, politikams, pažįstamiems – visiems, kieno galėjome prašyti paramos ir partnerysčių. Mums pavyko gauti finansinę paramą, maisto kelionei, bendrai surinkome virš 18 000 Eurų. Patys mano pirmi skambučiai verslininkams buvo kupini baimės, nežinojau, kas bus kai žmogus atsilieps, koks jis bus, ką apie mane pamanys. Kartais prieš skambutį valandą rankoje laikydavau telefoną – savęs perlipimas buvo ypatinga patirtis. Vienas verslininkas pasiūlė pravesti mums mokymus apie pardavimus – nustebino, kad yra tokių žmonių, kurie skiria savo asmeninį laiką paaugliams, dar tik augantiems, besimokantiems. Tai buvo labai svarbu“, – savo patirtimi dalinosi Tautvydas.

Kalavijai, kuriuos į rankas ima paaugliai, yra ne šiaip istorinis artefaktas – tai vienas giliausių mūsų kolektyvinės sąmonės simbolių. Jis reiškia ryžtą, drąsą ir pasiryžimą ginti tai, kas teisinga – tą patį pasiryžimą, kurį šiandien rodo Vyrų kalvės jaunuoliai, keliaujantys į misiją Europoje. Ši karta nori augti su stipriu teisingumo jausmu, su gebėjimu veikti ne iš baimės, o iš vertybių – taip, kaip kadaise veikė riteriai, stovėję už silpnesnius. Per šią misiją jie ne tik neša kalaviją kaip simbolį – jie mokosi juo gyventi: aiškiai, ryžtingai ir dorai.

„Pati kalavijų kolekcijos idėja brendo jau labai senai. Kuo daugiau jais domėjausi, apžiūrinėjau archeologinius radinius, tuo man aiškiau formavosi kas yra kalavijas ir kuo jis mums svarbus. Tai yra elito ginklas, jų buvo nedaug, juos turėjo tie, kurie turėjo galią ir žodį. Tie, kas turėjo kalavijus ir valdžios galią, jie mūšiuose stovėdavo greta kitų karių. Visi spietėsi po kalaviju, tai buvo apjungiantis, ne ardantis ginklas, apjungiantis visus žmones. To mūsų visuomenėje dabar labai trūksta. Mes turime istoriją, kalavijus, tik esame pamiršę – su šia kolekcija norisi priminti, kad tai mus formavusi kilmė“, - sako kalavijus kalantis Adomas Sviklas. Vienetiniai kalavijai ginklakalio atkuriami kartu su mokslininku, Lietuvos istorijos instituto doktorantu, tyrinėjančiu kalavijų gamybos technologijas, Andriumi Janioniu, juvelyru Evaldu Babensku ir odininku Vykintu Motuza.

Tai jau antra Vyrų kalvės akademijos pilietiškumo misija – praeitais metais tuometiniai antrakursiai prisijungė prie aplink Baltijos jūrą einančio Giedriaus Bučo ekspedicijos, siekusios sutelkti aplink Baltijos jūrą esančių valstybių žmones bendrystei kovoti su jūros tarša, kuri yra viena didžiausių pasaulyje. Kelionės metu ekspedicijos dalyviai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose renginiuose, diskutavo su mokslininkais ir vietos bendruomenėmis.