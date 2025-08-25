Mokytojos bado akcija – tik ledkalnio viršūnė

Apie tai pirmadienį pranešė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS).
Teigiama, kad bado akcija yra rengiama dėl ne vienerius metus trukusių konfliktų, dėl kurių E. Navickienė „jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama.“
LŠDPS pranešime teigiama, kad E. Navickienė treti metai susiduria su psichologiniu smurtu darbe, mobingu ir nevykdomais darbo ginčų komisijos sprendimais.
Akcijos metu E. Navickienė planuoja šalia gimnazijos pasistatyti palapinę ir, kol truks protestas, nevalgyti. Per protestą planuojami pokalbiai ir diskusijos.
Protestą remiančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus susivienijimo pirmininkė Meilė Platūkienė BNS sakė, kad pedagogė dėl prastų darbo sąlygų protestuos viena.
„Palaikymas yra tiktai tylusis, todėl, kad garsiai išsakyti ir ateiti čia kartu atsistoti, kolektyvas bijo, nes čia yra mažas miestas ir vieni nuo kitų yra labai stipriai priklausomi“, – teigė M. Platūkienė.
„Jinai (BNS – E. Navickienė) nori toliau dirbti pradinių klasių mokytoja, nors yra darbo vieta, bet ją nori perkelti į priešmokyklines klases, į priešmokyklinio mokytojas, tokiu atveju ji neturės kvalifikacijos ir ją tada gali atleisti. Gavo tris pasiūlymus, kurie veda visi link atleidimo, nes ji yra profesinės organizacijos pirmininkė. Ir tuos trejus metus taip ir tęsiasi, kadangi ji buvo pasipriešinus prieš tam tikrus sprendimus“, – sakė profsąjungos atstovė.
Palaikymas yra tiktai tylusis, todėl, kad garsiai išsakyti ir ateiti čia kartu atsistoti, kolektyvas bijo.
Teisme – penkios bylos
E. Navickienės advokatas Karolis Gebrauskas teigė, kad teismuose yra nagrinėjami penki civiliniai ieškiniai dėl skirtų mokykloje nutikusių incidentų.
Tarp svarstomų incidentų jis paminėjo apie E. Navickienei nesuteiktą aukštesnę kvalifikaciją, kurios ji siekia nuo 2019 metų.
„Atestacija turi trukti pusę metų pagal pagal nuostatus, šiuo metu jau yra išsitempusi penkti metai, iki šiol jinai dar yra neatestuota. Ir nuo 2023 metų vyksta aktyvi atestacija (...). Tai jau tris kartus įstaigos atestacinė komisija, kuri iš esmės, de facto, yra pavaldi vadovui, atsisako suteikti jai kvalifikacinę kategoriją“, – teigė advokatas.
„Du kartus įstaigos komisijos sprendimai yra pripažinti savivaldybės ir Nacionalinės švietimo agentūros nepagrįsti, neobjektyvūs. Tai dabar trečiąsyk yra, kai vėlgi Nacionalinė švietimo agentūra pasakė, kad netinkamas sprendimas yra, tai jau šįkart vadovas (BNS – Evaldas Ulevičius) nebenorėjo ketvirto rato ir tiesiog kreipėsi į teismą nesutikdamas su NŠA vertinimu“, – pridūrė jis.
Procesai – nesibaigę
Mokytojos advokatas teigia, kad nė vienoje byloje, kur E. Navickienė teisiasi su mokyklos vadovybe, dar nėra priimti sprendimai. Anot advokato, teisiniai procesai pedagogę vargina.
K. Gebrauskas sakė, kad nors darbo ginčų komisija buvo tenkinusi dalį E. Navickienės pateiktų reikalavimų, tačiau dalį ir atmetė.
Anot LŠDPS atstovės M.Platūkienės, tarp teismuose nagrinėjamų ieškinių – siekis priteisti neturtinę žalą, išlaikyti darbo vietą bei gauti E. Navickienei priklausančią premiją, kurios ji vis dar negavo dėl suteiktų įspėjimų.
Bado akcija kol kas planuojama neribotam laikui, siekiama sulaukti mokyklos veiksmų.
„Truks, kiek reikės ko gero, kol bus priimti radikalūs jau tie sprendimai. O sprendimai tai, kad ji turi likti darbe, kad turi būti išmokėtos tos premijos ir kad liktų ji pradinių klasių mokytoja gimnazijoje“, – teigė profsąjungos Alytaus susivienijimo pirmininkė M. Platūkienė.
BNS nepavyko susisiekti su Kalvarijos gimnazijos vadovu E. Ulevičiumi.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sakė, kad ministerija aiškinsis susidariusią situaciją.
Truks, kiek reikės ko gero, kol bus priimti radikalūs jau tie sprendimai.
„Penktadienį buvau susitikime su profesinėmis sąjungomis ir buvo susitikimas su pedagogais, ir viena situacija buvo tokia minima, mes kalbėjomės su mokytoja ir ji prašė tikrai atkreipti dėmesį“, – pirmadienį žurnalistams sakė švietimo ministrė.
„Aš kalbėjau su mokytoja, ji išsakė situaciją ir mes tikrai pažadėjome pasidomėti. Pasiūliau parašyti raštu dėl tos situacijos į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad būtų sudaryta darbo grupė ir įvertinta situacija“, – pridūrė ji.
Naujausi komentarai