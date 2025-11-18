Muitinės kriminalinė tarnyba: griežta sienos apsauga lemia nelegalių cigarečių fabrikų kūrimą

„Tikėtina, kad stiprinant sienas sunkėja asmenų, norinčių šita nelegalia veikla užsiimti, vadinamas verslas ir yra bandoma įsteigti tokius nelegalius fabrikus“, – LRT radijui antradienį sakė M. Kaušilas.
Anot jo, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose Vakarų šalyse per metus likviduojama keliolika tokių fabrikų, Lietuvoje šiemet rastas ir sunaikintas vienas.
„Jų (fabrikų – BNS) Lietuvoje neturime daug, šiais metais Lietuvos policija yra tokį vieną fabriką radusi ir užkardžiusi to fabriko veiklą (...). Jų buvo septyni, aštuoni per visą laikotarpį nepriklausomybės, bet jie buvo rasti, likviduoti ir užkardyta ta nelegali veikla“, – teigė MKT vadas.
„Lietuvoje taip pat daug krovinių sulaikyta, atvežtų iš Latvijos nelegaliai veikiančių fabrikų“, – pridūrė jis.
M. Kaušilo teigimu, sugriežtinta muitinės patikra pasienyje apsunkina kontrabandos gabenimą krovininiu transportu.
„Jau dvejus metus Lietuvos muitinė taiko 100 proc. rentgeno kontrolę (...), o prasprūsti per Lietuvos pasienį krovininiu transportu yra pakankamai sudėtinga. Tai yra įmanoma taikant įvairias, labai sudėtingas sukčiavimo schemas, kurias irgi mes atpažįstame ir užkardome“, – aiškino M. Kaušilas.
Anot jo, Lietuvoje vis didėjančius kontrabandos kiekius lemia ir augantis kelių, kuriais bandoma įvežti kontrabandą, skaičius.
„Jeigu anksčiau labiausiai buvo koncentruojamasi į krovininį ir lengvąjį transportą per pasienio postus, šiais metais mes esame daug atlikę sulaikymų, kuomet buvo bandyta įvežti kontrabandą oro transportu, jūrų transportu – konteineriais“, – teigė MKT vadas.
Kalbėdamas apie kontrabandą oro transportu jis pabrėžė, kad tai daroma ne tik meteorologiniais balionais, bet ir krovininiais lėktuvais: „Tarp legalių deklaruotų prekių siekiant suklaidinti pasienio postuose ar oro uostuose, ar jūrų uostuose dirbančius pareigūnus po priedangos prekėmis būna gabenama tokia kontrabanda.“
BNS rašė, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį teigė, kad šiuo metu atliekami daugiau nei 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais.
Pirmadienį surengta didelė pareigūnų operacija prieš oro balionais skraidinamą kontrabandą, jos metu sulaikyti keturi asmenys, bet jų skaičius augs. Taip pat atlikta daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
BNS skelbė, kad pastarąjį mėnesį dėl kontrabandos gabenimo iš Baltarusijos pasitelkiant meteorologinius balionus Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, o Ministrų kabinetas su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją mėnesiui uždarė Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
