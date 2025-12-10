Suimti trys Lazdijų rajono gyventojai: turėjo paimti balionais atskraidintas cigaretes

Trys Lazdijų rajono gyventojai policijos pareigūnų buvo sulaikyti pirmadienio naktį Varėnos rajone. Įtariama, kad jie turėjo perimti ir gabenti iš Baltarusijoje veikusių asmenų balionais į Lietuvą kontrabanda atgabentas cigaretes – 1,5 tūkst. pakelių „Minsk 5 Superslims“. Kontrabandinės cigaretės, GPS siųstuvai ir balionas buvo perimti policijos pareigūnų.
Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pareikšti trims Lazdijų rajono gyventojams.
Prokuratūros prašymas motyvuotas tuo, kad įtariamieji gali trukdyti procesui, sunaikinti duomenis, kurie gali būti reikšmingi tyrimui, taip pat yra pagrindas manyti, kad įtariamieji gali daryti naujas nusikalstamas veikas.
Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja prašymą tenkino iš dalies, visiems trims įtariamiesiems paskirdama griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 18 dienų.
Už šią nusikalstamą veiką Baudžiamajame kodekse griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Naujausi komentarai