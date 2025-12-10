 Suimti trys Lazdijų rajono gyventojai: turėjo paimti balionais atskraidintas cigaretes

Suimti trys Lazdijų rajono gyventojai: turėjo paimti balionais atskraidintas cigaretes

2025-12-10 11:38
BNS inf.

Teismas tenkino Kauno apygardos prokuratūros prašymą ir trims vyrams, kaip įtariama, turėjusiems paimti balionais atskraidintas kontrabandines cigaretes, skyrė suėmimą iki gruodžio 27 dienos, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Suimti trys Lazdijų rajono gyventojai: turėjo paimti balionais atskraidintas cigaretes
Suimti trys Lazdijų rajono gyventojai: turėjo paimti balionais atskraidintas cigaretes / VSAT nuotr.

Trys Lazdijų rajono gyventojai policijos pareigūnų buvo sulaikyti pirmadienio naktį Varėnos rajone. Įtariama, kad jie turėjo perimti ir gabenti iš Baltarusijoje veikusių asmenų balionais į Lietuvą kontrabanda atgabentas cigaretes – 1,5 tūkst. pakelių „Minsk 5 Superslims“. Kontrabandinės cigaretės, GPS siųstuvai ir balionas buvo perimti policijos pareigūnų.

Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pareikšti trims Lazdijų rajono gyventojams.

Prokuratūros prašymas motyvuotas tuo, kad įtariamieji gali trukdyti procesui, sunaikinti duomenis, kurie gali būti reikšmingi tyrimui, taip pat yra pagrindas manyti, kad įtariamieji gali daryti naujas nusikalstamas veikas.

Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja prašymą tenkino iš dalies, visiems trims įtariamiesiems paskirdama griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 18 dienų.

Už šią nusikalstamą veiką Baudžiamajame kodekse griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Šiame straipsnyje:
Lazdynų rajonas
kontrabandinės cigaretės
balionai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų