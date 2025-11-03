Cigaretės balionais – lašas jūroje

Balionais į Lietuvą skraidinamos cigaretės gaminamos Baltarusijos Gardino mieste. Ten veikia cigarečių gamykla „Neman“. „Jei jau būti – tai būti pirmam“ – toks gamyklos šūkis.
Tai viena seniausių gamyklų regione – cigaretes gamina nuo caro laikų – jau 160 metų. Gamykla skelbia mokanti daugiausia mokesčių į Baltarusijos biudžetą. Cigarečių gamina daug daugiau nei surūko baltarusiai.
„Keletą kartų daugiau nei reikia vidaus rinkai. Produkcija išskirtinai orientuota į nelegalių pajamų generavimą“, – šnekėjo Pasieniečių vado pavaduotojas Donatas Škarnulis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Anksčiau žvalgyboje dirbęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako – beveik pusė cigarečių tiesiai iš fabriko keliauja kontrabandai.
„Kaip Baltarusijos tabako rinka atrodo, kas ją kontroliuoja – oligarchai ir KGB. Didelė dalis – apie 40 procentų produkcijos – skirta kontrabandai. Ne eksportui – kontrabandai. Ji organizuojama įvairiais keliais“, – nurodė užsienio reikalų ministras.
Didelė dalis – apie 40 procentų produkcijos – skirta kontrabandai
Problemų dabar sukėlė balionai, dėl kurių tenka stabdyti oro uostus. Tačiau kontrabandos mastai lieka dideli dešimtmečius. Skaičiuojama, kad Lietuvoje nuo 20 iki 25 procentų visų cigarečių yra kontrabandinės.
„Faktas yra – čia tikroji sociologija – Lietuvoje surūkomų cigarečių daugiau nei ketvirtadalis –kontrabandinės“, – teigė Tabako gamintojų asociacijos vadovas Arnas Neverauskas.
Lietuvoje sulaikomų kontrabandinių cigarečių kiekiai kasmet svyruoja. Daugiausia sulaiko ne pasieniečiai, o muitinė.
„Deja, bet mes matome, kad daug Lietuvos piliečių aktyviai dalyvauja šioje grandinėje“, – sakė Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius Mantas Kaušilas.
2023-iaisiais pasieniečiai, muitinė ir policija sulaikė 16 milijonų pakelių kontrabandinių cigarečių. Pernai – beveik 6,5 milijono pakelių. Šiemet iki rugsėjo – jau beveik 15 milijonų pakelių.
Kontrabandininkai nuolat ir greitai prisitaiko. Balionai atsirado dėl to, kad tapo sunkiau cigaretes pervežti pro sieną. Lietuva pastatė tvorą po migrantų krizės. Po invazijos į Ukrainą rusams ir baltarusiams įvedus sankcijas – sugriežtėjo patikra.
„Muitinė beveik dvejus metus taiko 100 procentų rentgeno skenavimą visų krovininių transporto priemonių. Anksčiau skenuodavome iki 10 procentų, dabar taikome 100 procentinę skenavimo patikrą“, – aiškino M. Kaušilas.
Dabar dėmesys – į balionais skraidinamas cigaretes, bet tai maža dalis. Didžioji dalis kontrabandinių cigarečių vis dar įvežama. Pastaruoju metu pradėta skraidinti lėktuvais bei plukdyti laivais.
„Lėktuvais – iš Jungtinių Arabų Emyratų, laivais – iš Latvijoje veikiančių nelegalių fabrikų“, – pabrėžė M. Kaušilas.
Seniau cigaretes iš Kaliningrado per Nemuną plukdė vadinamieji „ichtiandrai“. Cigaretės vežtos miškais, per pasienio postus. Prieš porą metų skraidintos galingais dronais. Jei dabar balionai sustotų – neabejojama, atsiras naujų būdų.
„Su nuolatiniu kontrabandos reiškiniu susiduriame ir, panašu, kad toliau susidursime“, – nurodė D. Škarnulis.
Šiemet prie Kauno išaiškintas milžiniškas nelegalių cigarečių fabrikas – klastojo ir Vakarų cigaretes. Bet baltarusiai per dešimtmečius taip pripratino lietuvius prie savo cigarečių, kad baltarusiškos cigaretės klastojamos jau ir pas mus. Toks fabrikas išaiškintas Latvijoje.
„Pusė tų kontrabandos cigarečių atkeliauja iš Latvijos, per Latviją. Ten yra nelegalių gamyklų, kurios gamina cigaretes“, – šnekėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Ne visos į Lietuvą įvežamos kontrabandinės cigaretės lieka Lietuvoje – vežamos į Vakarus. Rugsėjį Lenkijoje į avariją pateko lietuvio vairuojamas sunkvežimis, iš kurio pasipylė kontrabandinės baltarusiškos cigaretės.
„Lyg ir susidarytų išvada, kad neefektyviai institucijos dirba, bet visai ne taip. Tiesiog problema yra tokio masto, kad sudėtinga su ja kovoti“, – tvirtino Tabako gamintojų asociacijos vadovas.
Tiesa, ir valdžia dar turėtų kur pasitempti. Su Rusija ir Baltarusija vis dar yra stočių be skenavimo įrangos – traukiniai gali įvažiuoti detaliai nepatikrinti. Dėl kontrabandinių cigarečių Lietuva praranda dešimtis milijonų eurų.
„Skaičiuojama, kad vien iš nesurenkamo akcizo per metus nesurenkama per 70 mln. eurų. Jei dar pridėtume PVM, tai kalbėtume apie 100 mln. eurų per metus“, – sakė A. Neverauskas.
Dar daugiau užsidirba A. Lukašenkos režimas.
„Tai – viena iš formų Lukašenkos režimo finansavimo“, – pabrėžė V. Kondratovičius.
Cigarečių pakelio savikaina – keliasdešimt centų, o parduodama – keliskart brangiau.
„Padarykime akciją – nepirkime baltarusiškų cigarečių. Neremkime režimo, gyvensime saugiai. Mes tikrai turim kur savo energiją dėti“, – kalbėjo Pasieniečių vado pavaduotojas.
„Atskleisiu paslaptį: su amerikiečiais vedame derybas dėl daug ko, bet derėtis sunkiai sekasi. Vos tik vieną naktį ėmė skristi tie balionėliai, jau kitą dieną amerikiečiai mums atsiuntė žinutę, laišką, kad baltarusiai kalti ir kad šalies valdžia bei Lukašenka privalo nedelsdami atsiprašyti Lietuvos. Beje, atsiprašyti viešai. Aš ir sakau: eikit ir taip toliau“, – šnekėjo A. Lukašenka.
Naujausi komentarai