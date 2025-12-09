Policija: perimti penki balionai su kontrabanda, sulaikytas įtariamasis

Taip pat sulaikytas vienas įtariamasis, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Minimu laikotarpiu rasta 8 130 pakelių kontrabandinių cigarečių, patikrinti 757 automobiliai ir 917 asmenų.
Nuo lapkričio 24 dienos vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką šios pajėgos perėmė 40 oro balionų ir 81 544 pakelius kontrabandinių cigarečių.
Tęsiantis iš Baltarusijos plūstančių kontrabandinių balionų krizei, Vyriausybė ketina visoje šalyje skelbti ekstremalią situaciją.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
Naujausi komentarai