NATO generolas: artėjant dronų spiečiui, vertintume tai kaip ataką prieš Aljansą

„Kalbant apie didelius dronų spiečius, kurie artėtų prie mūsų, nėra jokių abejonių mano galvoje, kad jei patirtume tokį išpuolį, tai nebūtų atsitiktinumas, tai būtų ataka prieš Aljanso teritoriją. Tokiu atveju būtų aktyvuojami planai, pritraukiami papildomi pajėgumai, kuriuos dislokuotume, kad suvaldytume situaciją“, – po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ketvirtadienį žurnalistams sakė NATO generolas.
„Aš nedetalizuosiu, kokios mūsų stiprybės ir silpnybės yra su tuo, bet ginkluotos atakos ir 5-ojo straipsnio aktyvavimo atveju prasidėtų daug veiksmų. Tai būtų visiškai kitoks žaidimas, kaip sakytume Amerikoje“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta devyniolika šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.
„Niekam nereikėjo man skambinti dėl įgaliojimų. (...) Mūsų Aljanso oro įgula padarė tiksliai tai, ką turėjo padaryti – gynė Aljanso teritoriją. (...) Aš nelaikau to savo lygmenyje – kol man paskambintų, kova jau būtų pasibaigusi. Bet aš pasitikiu Aljanso pajėgomis, kad jos vykdys šią misiją kiekvieną dieną“, – sakė generolas.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai ir raketos kelis kartus buvo kirtę Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Naujausi komentarai