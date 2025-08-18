Naujausia orų prognozė

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 18–23, pietiniuose rajonuose vietomis 24–26 laipsniai.
Rugpjūčio 18 d. šalyje fiksuojamas vandens lygio kritimas, vietomis siekiantis iki 29 cm per parą, ir prognozuojamas tolesnis kritimas. Vandens temperatūra upėse siekia 10–23 laipsnius šilumos, ežeruose – 18–20 laipsnių, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių. Komfortiška maudynėms laikoma temperatūra virš 18 laipsnių.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pateikė ir tolimesnių dienų orų prognozę.
Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali trumpai, daugiausia vakaruose, šiaurės vakaruose nulyti. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį 6–11 laipsnių šilumos, šilčiausia pajūryje, dieną 18–22 laipsniai šilumos, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 23–25 laipsniai šilumos.
Penktadienį šiek tiek gali palyti, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 6–9 laipsniai šilumos, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį protarpiais palis, dieną galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 8–13 laipsnių šilumos, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 16–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienį protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, dieną 16–19 laipsnių šilumos.
