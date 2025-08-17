Nemaloni staigmena studentams: teks krapštyti pinigines

Indijos studentas, jau daugiau nei ketverius metus gyvenantis Kaune, šiuo metu studijuoja magistrantūroje ir gyvena Kauno technologijos universiteto bendrabutyje. Pasak jo, atvykus iš užsienio kainos ir kokybės santykis Lietuvoje – priimtinas.
„Lyginant su kitais bendrabučiais Kaune, kainos čia gana normalios. Sąlygos geros – kiekviename aukšte yra virtuvė, kambariai atskiri. Moku apie 230 eurų per mėnesį ir esu patenkintas. Žinau, kad kainos kils, bet tai normalu dėl infliacijos“, – pasakojo studentas iš Indijos Aditya.
Bet lietuviai studentai sako, kad aukštos kainos ne visur atitinka kokybę.
„Nežinau, ar pakelta kaina atsižvelgia į pačio bendrabučio kokybę“, – tikino studentas Ignas.
Kai kurių bendrabučių kainos, pasak studentų, nedaug skiriasi nuo įprastos butų nuomos.
„Kainos panašiai į butų kainas atrodo. Butai privatūs, juose viskas tavo ir kainų kėlimas sukuria mąstyseną, kad nebereikia eiti į bendrabučius, o galima keltis į butus“, – samprotavo Ignas.
Rugsėjo mėnesį studentus pasitiks ne tik nauji mokslo metai, bet ir brangesni bendrabučiai. Kai kurie universitetai ir kolegijos Vilniuje bei Kaune šiemet kainas padidino iki 20 proc. Tarp jų – ir Kauno technologijos universitetas (KTU), kuris kainų nekėlė trejus metus.
„Kainos intervalas yra nuo 87 iki 300 eurų. 300 eurų kainuoja vienvietis kambarys su atskiru dušu, atskira virtuve moderniame bendrabutyje“, – aiškino KTU atstovas Mantas Lapinskas.
Kainos keliamos dėl pasikeitusios ekonominės situacijos ir būsimos renovacijos. Universitetas ruošiasi visiškai rekonstruoti visus bendrabučius.
„Nuo 2022 metų atlyginimai kilo daugiau nei 40 proc., o tai susiję su bendrabučio paslaugomis, prekėmis – elektra, vandeniu. Dalis pakeltos sumos atiteks ilgalaikei vizijai – rekonstruoti, atnaujinti bendrabučius“, – tikino M. Lapinskas.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiemet kainų nekėlė, nes jos neseniai padidintos.
„Šiandien esame ribiniai, šiemet išlaikome senas kainas, nepaisant to, kad buvo atlikti kambarių pakeitimai ir laukia dar vieno bendrabučio renovacija“, – tvirtino VDU Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius.
VDU bendrabučių kainos siekia nuo 75 iki 210 eurų. Jie pigesni nei kitur, tačiau ne visų kokybė pakankama.
„Kainos svyruoja nuo 2,5 euro už parą, kuris dvivietis, bendri patogumai, tokių kambarių daug. O brangiausi, kurių nėra labai daug, kainuoja 7 eurus už parą, tas kambarys yra vienvietis“, – aiškino M. Simanavičius.
Dauguma aukštųjų mokyklų turi apleistų bendrabučių, tačiau dėl vietų trūkumo studentai priversti gyventi ir juose. Studentų atstovė sako, kad jaunimas sutinka su didesnėmis kainomis, kai gerėja apgyvendinimo sąlygos, tačiau ar jos šiemet akivaizdžiai pagerėjo – abejoja.
„Šiemet bendrabučių kainos, kurios yra kylančios, neturi racionalios priežasties. Renovuoti kambariai nėra ženkliai pagerėję. Po praėjusių metų bendrabučių kokybė Lietuvoje nėra pasikeitusi“, – teigė Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja.
Studentų sąjungos prezidentė sako, kad ne visos aukštosios mokyklos, ypač kolegijos, turi lėšų bendrabučiams tvarkyti, tačiau pigiausiuose dažnai vyrauja antisanitarinės sąlygos.
„Bendrabučiuose dažnai šalta žiemos metu, nėra šildymo, pelėsis, kitos antisanitarinės sąlygos“, – kalbėjo I. Vengrovskaja.
Studentams bendrabučių trūksta. Prieš naujus mokslo metus prioritetas suteikiamas pirmakursiams, o finansiškai sunkiau besiverčiantys priversti priimti bet kokią vietą už bet kokią kainą.
„Studentai žiūri, ar įmanoma gauti. Stoja į eilę, jeigu gauna – gyvena, kur suteikia. Jeigu neranda vietos – ieškosi buto. Papildomų išeičių nerandame“, – tvirtino Lietuvos studentų sąjungos prezidentė.
Visgi universitetai pastebi ir kitą tendenciją – pirmiausia išgraibstomi brangiausi bendrabučio kambariai.
